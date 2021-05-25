Республиканца обвинили бы в грубости и расизме — Fox о Харрис, вытершей руку после рукопожатия с президентом Южной Кореи

Недавно камеры запечатлели, как сразу после рукопожатия с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином вице-президент США Камала Харрис провела рукой по своему пиджаку, словно вытирая её. Как передаёт Fox News, некоторые интернет-комментаторы сочли такой жест оскорбительным и обратили внимание, что если бы какой-нибудь республиканец повёл себя так же, ведущие СМИ не преминули бы пустить такую историю в эфир и усмотреть там расизм.

Взгляните на это видео с Камалой Харрис, снятое на прошлой неделе в Белом доме. Некоторые утверждают, что это выглядит так, будто после рукопожатия с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином Харрис вытерла руку о свой пиджак. Ну не знаю, не знаю. Но некоторые говорят, что если бы на месте Харрис был кто-то другой, если бы так же поступил какой-то республиканский конгрессмен, возмущений относительно того, как выглядел этот жест, было бы куда больше. Вы как считаете, Трэйс?

ТРЭЙС ГАЛЛАГЕР, корреспондент Fox News: Я, как и вы, тоже в сомнениях. Это один из таких случаев, когда пусть даже человек не намеревался никого обидеть своим жестом, это всё равно выглядело оскорбительно. И судя по обсуждениям в соцсетях, многие именно так всё и восприняли.

Люди писали, цитирую: «Камала Харрис оскорбила президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, вытерев свою руку после рукопожатия с ним». Вот ещё цитата: «И это вице-президент США? Будь на её месте республиканец, это бы посчитали не только неуважительным, но ещё и «расистским», плюс крутили бы наверняка по всем новостям… Двойные стандарты во всей красе». В Twitter был ещё и такой комментарий: «А что это Камала Харрис вытерла руку себе о штаны сразу после рукопожатия с премьер-министром — конечно, она имела в виду президента — Южной Кореи?» И дальше этот пользователь интересуется: «Что же, Южная Корея нам больше не союзник?»

Камала Харрис никак произошедшее не прокомментировала. Она лишь отметила в Twitter, что с нетерпением ждёт возможности поработать совместно с президентом Мун Чжэ Ином и заняться поиском решений проблем, которые стоят перед двумя странами.

Помните, недавно манеры вице-президента уже вызывали неоднозначную реакцию, когда она не стала отдавать честь почётному караулу, поднимаясь на «Борт номер два». Возможно, завтра мы больше об этом услышим.

Дата выхода в эфир 25 мая 2021 года.