Hill: в преддверии встречи с Камалой Харрис президент Мексики обвинил США во вмешательстве

01:11 На оператора Ruptly, снимавшего беспорядки у мечети в Иерусалиме, напал израильский силовик На оператора Ruptly в ходе съёмки беспорядков у мечети Аль-Акса в Иерусалиме напал израильский силовик.

00:50 СК возбудил дело по факту пожара в автосервисе в Мытищах Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пяти человек при пожаре в частном автосервисе в подмосковных Мытищах.

00:33 В Костромской области погиб пилот при ЧП с дельтапланом Вблизи деревни Кузьминка Костромской области произошло падение дельтаплана, вследствие чего скончался управлявший им пилот, сообщает областной СУ СК.

00:15 В США рассказали о правилах предоставления тестов на COVID-19 для въезда в страну Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разрешил въезжающим в Соединённые Штаты предоставлять тесты для самостоятельного тестирования на коронавирус.

00:04 «Лилль» обыграл «Ланс» и увеличил отрыв от ПСЖ в Лиге 1 «Лилль» одержал победу над «Лансом» в матче 36-го тура французской Лиги 1.

23:56 «Лестер» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ «Лестер Сити» потерпел поражение от «Ньюкасл Юнайтед» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

23:49 Уилсон — о драке в матче с «Рейнджерс»: мне показалось это обычной потасовкой Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал шумиху вокруг его драки с российскими хоккеистами «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

23:44 Террористы совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 42 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.

23:43 Экс-тренер «Бенфики» Витория: хочу работать в клубе с перспективой завоевания титулов Бывший главный тренер португальской «Бенфики» Руй Витория рассказал о своих планах на будущее.

23:30 СМИ: Владельцы МЮ, «Арсенала» и «Тоттенхэма» заплатят УЕФА из личных средств, а не из клубных Владельцы английских футбольных клубов «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» проведут оговоренные с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплаты за их попытку участия в Суперлиге из личных средств.

23:26 СК возбудил дело по факту обрушения пролёта моста в Оренбургской области Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения пролёта моста во время ремонта в Октябрьском районе Оренбургской области.

23:10 Юкич заявил, что эффект от работы Олича с ЦСКА можно будет увидеть в следующем сезоне Помощник главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА Игор Юкич заявил, что работу наставника команды Ивицы Олича стоит оценивать только в следующем сезоне.

23:09 В Турции за сутки выявили более 20 тысяч случаев коронавируса В Турции за сутки зафиксировали 20 107 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве страны.

22:51 Курбанов победил Смита и завоевал пояс WBO International Россиянин Магомед Курбанов одержал победу над экс-чемпионом мира в первом среднем весе британцем Лиамомо Смитом в поединке за пояс WBO International.

22:47 Умер экс-секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв умер в Москве в возрасте 100 лет. Об этом сообщил начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

22:37 Ласицкене выступит на легкоатлетическом турнире во Франции Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене примет участие в легкоатлетическом турнире во французском Монтре.

22:30 В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за сутки в мире выявили 839 695 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

22:22 Чеферин: девять клубов признали свои ошибки, с остальными УЕФА будет разбираться Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал формальное примирение с девятью клубами, которые вышли из проекта европейской футбольной Суперлиги.

22:14 В Минобороны рассказали о ходе вакцинации от COVID-19 в армии В Минобороны России заявили, что первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привили более 745 тыс. российских военных, членов их семей и сотрудников гражданского персонала.

22:04 «Сочи» в компенсированное время вырвал победу в матче РПЛ с «Ротором» «Сочи» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

21:55 «Фиорентина» включила Кокорина в заявку на матч впервые за два месяца Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч 35-го тура итальянской Серии А с римским «Лацио».

21:46 Женская сборная России получила максимальную квоту на ОИ в Токио Россиянки Ольга Хорошавцева, Вероника Чумикова и Любовь Овчарова завоевали для национальной команды олимпийские лицензии в борьбе на квалификационном турнире в болгарской Софии.

21:46 В результате ДТП в Татарстане погибли четыре человека В результате столкновения двух легковых автомобилей в Татарстане погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

21:40 Голкипер «Вашингтона» Самсонов внесён в коронавирусный протокол Российский голкипер клуба «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

21:36 Овечкин во второй раз в карьере пропустит 10 матчей за сезон НХЛ Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».

21:33 СМИ: ЦСКА подписал контракт с Заболотным Московский ЦСКА подписал контракт с нападающим футбольного клуба «Сочи» Антоном Заболотным.

21:30 В Британии за сутки выявили почти 2,5 тысячи случаев коронавируса В Великобритании за сутки выявили 2490 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 4 431 043.

21:19 Российские кёрлингистки вышли в полуфинал ЧМ, обыграв команду США Женская сборная России одержала победу над национальной командой США в матче чемпионата мира по кёрлингу в канадском Калгари.

21:13 При пожаре в подмосковных Мытищах погибли четыре человека На месте пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах найдены тела четырёх погибших. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

21:12 В РИО прокомментировали заявления словацкого министра о памятной акции Председатель правления Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский ответил на критику главы словацкого Минобороны Ярослава Надя об акции переноса частицы Вечного огня из Москвы в Словакию.

21:05 FA ведёт переговоры с УЕФА о возможном переносе финала ЛЧ в Великобританию Футбольная ассоциация Англии (FA) ведёт переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно возможного переноса финального матча Лиги чемпионов из Турции в Великобританию.

21:01 Пожарные локализовали возгорание в цехе в подмосковных Мытищах Пожарные локализовали возгорание в сварочном цехе в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

20:53 УЕФА объявил о примирении с девятью клубами, официально вышедшими из Суперлиги Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о примирении с девятью клубами, которые вышли из проекта европейской футбольной Суперлиги.

20:46 В «Векторе» рассказали о поставках в регионы вакцины «ЭпиВакКорона» В российские регионы направлено около 1 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом заявила заместитель руководителя центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.

20:31 Число случаев коронавируса в Греции превысило 358 тысяч В Греции за сутки выявили 2691 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 достигло 358 116.

20:30 Мазепин — о пятничных тренировках Гран-при Испании: я всегда чему-то учусь Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал свои выступления в пятничных сессиях свободных заездов четвёртого этапа «Формулы-1» — Гран-при Испании.

20:17 Байден оценил ход переговоров с Ираном по ядерной сделке Президент США Джо Байден высказался по поводу хода переговоров с Ираном, касающихся иранской ядерной программы.

20:11 Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано к югу от Австралии Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в акватории Тихого океана к югу от Австралии. Об этом сообщает Геологическая служба США.

20:10 Стала известна программа предматчевых мероприятий финала Кубка России по футболу Российский футбольный союз огласил программу предматчевых мероприятий финала Кубка России по футболу сезона-2020/21.

19:58 Павлюченкова и Остапенко не смогли выйти в финал турнира WTA в Мадриде в парном разряде Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и латвийка Елена Остапенко потерпели поражение от канадки Габриэлы Дабровски и нидерландки Деми Схюрс в полуфинале парного разряда на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

19:52 «Ахмат» победил «Тамбов» в матче РПЛ Грозненский «Ахмат» одержал победу над «Тамбовом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

19:49 Байден высказался по поводу готовящейся встречи с Путиным Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится.

19:39 В Башкирии обнаружили британский штамм коронавируса В Башкортостане обнаружено несколько десятков заболевших британским штаммом коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

19:33 Источник: Уилсон и Овечкин связывались с Панариным после драки на матче НХЛ Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон и капитан команды Александр Овечкин связывались с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным после инцидента на матче команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

19:24 Лавров рассказал о приёмах «диктата» стран Запада в международных делах Введение односторонних санкций без каких-либо правовых оснований является разновидностью диктата, который применяют страны Запада. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

19:15 Умер народный артист России Владимир Качан Народный артист России Владимир Качан скончался на 74-м году жизни.

19:15 Совладелец МЮ обратился к болельщикам клуба и вновь извинился за Суперлигу Совладелец английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер написал открытое письмо болельщикам команды.

19:03 Эксперты рассказали о неожиданных штрафах для автовладельцев Эксперты издания Autonews.ru рассказали о нескольких неочевидных штрафах, которые грозят автовладельцам в России.

18:59 Клопп рассказал, отразится ли невыход «Ливерпуля» в ЛЧ на трансферах Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп рассказал, отразится ли возможный невыход команды в Лигу чемпионов по итогам сезона на трансферной политике.