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Hill: в преддверии встречи с Камалой Харрис президент Мексики обвинил США во вмешательстве

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил США во вмешательстве, интервенционизме, а также в продвижении заговоров, сообщает The Hill. Он выступил с этими обвинениями из-за того, что Вашингтон профинансировал антикоррупционную группу «Мексиканцы вместе против коррупции и безнаказанности».
Hill: в преддверии встречи с Камалой Харрис президент Мексики обвинил США во вмешательстве
Reuters

В преддверии двусторонней встречи с вице-президентом США Камалой Харрис мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал администрацию Джо Байдена за то, что  Вашингтон профинансировал антикоррупционную группу в его стране, пишет The Hill.

Речь идёт об организации «Мексиканцы вместе против коррупции и безнаказанности», которую Лопес Обрадор обвинил в заговоре против его правительства, представив доказательства финансирования со стороны Соединённых Штатов.

«Иностранное правительство не может давать деньги политическим группам в другой стране. Наша конституция запрещает это», — заявил он.

Мексиканский лидер назвал действия этой группы «госизменой», а действия американского правительства охарактеризовал как «вмешательство, интервенционизм и продвижение заговоров, нацеленных на госпереворот».

На своей ежедневной пресс-конференции в пятницу Лопес Обрадор сказал, что Министерство иностранных дел страны уже направило Соединённым Штатам официальную дипломатическую ноту.

Как отмечается в статье, открытую поддержку организации MCCI оказывает Агентство США по международному развитию (USAID).
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Hill США Северная Америка
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