Die Zeit: противостояние США с Китаем отбросило Европу на периферию

В XXI веке основным противником США становится Китай, пишет журналист Маттиас Насс в своей статье для Die Zeit. Таким образом, фокус американской политики смещается в Индо-Тихоокеанский регион, повышая значимость восточных союзников Вашингтона: Японии, Южной Кореи, Австралии. Европа же в данном сценарии играет лишь вспомогательную роль, уходя на периферию внешней политики, отмечает автор.

Афганистан стал провалом не только для США, НАТО или Германии, пишет журналист Маттиас Насс в своей статье для Die Zeit: это был провал всего Запада. По мнению Насса, можно с уверенностью утверждать, что Запад XXI века уже не похож на Запад предыдущего столетия, характеризовавшегося противостоянием с СССР. Тогда фокус западной внешней политики находился в североатлантическом регионе, географически совпадая с НАТО.

В новом столетии географические приоритеты Запада сместились, отмечает Насс. Для США на первое место вышло противостояние с Китаем, поэтому основные усилия обеих держав теперь концентрируются не на Атлантике, а на Индо-Тихоокеанском регионе. При этом, в отличие от времён холодной войны, это противостояние носит в первую очередь экономический, а не военный характер.

Джо Байден напрямую заявил, что США покидают Афганистан для того, чтобы сконцентрироваться на куда более важном противостоянии с КНР, отмечает автор. Таким образом, старый трансатлантический союз США и Европы теперь играет лишь вспомогательную роль, пишет Насс. Германия, как и вся Европа, теперь являются для Вашингтона периферией.

Теперь повышается значимость восточных союзников США: Японии, Южной Кореи, Австралии и, возможно, Индии, отмечает Насс. Их сотрудничество, в том числе военное, теперь станет теснее. Автор также напоминает, что первыми политиками, принятыми Джо Байденом в Белом доме, были премьер Японии и президент Южной Кореи: Насс подчёркивает, что это не было простым совпадением.

Под вопросом остаётся то, насколько «западным» будет новый союз США, отмечает автор. Все американские партнёры в Индо-Тихоокеанском регионе являются демократиями, но они несколько более склонны к национализму и авторитаризму, чем страны старого Запада. Кроме того, им не столь привычен мультилатерализм, что может привести к разного рода сложностям.