Le Figaro: Европе нужен новый альянс, чтобы защитить себя и не опираться на США

Уход США из Афганистана показал, что они действуют в одностороннем порядке, не оглядываясь на союзников. При этом сейчас США находятся в слабой позиции, внутри страны отсутствует единство. Так что обозреватель Le Figaro предлагает Европе создать новый союз, который помогал бы защищать безопасность и границы континента, но не опирался бы на Штаты.

«Америка уходит из Афганистана не только побеждённой, но и униженной», — пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавере. По его словам, для Афганистана возвращение «Талибана»* означает возвращение к террору 1996 — 2001 годов для 40 млн жителей. Он не сомневается, что теперь Афганистан станет очагом международного терроризма и последствия будут ощутимы и на Ближнем Востоке, и в Европе.



Но разница в том, что теперь у талибов улучшились навыки управления и дипломатии. Они попытаются восполнить исчезновение международной помощи, которая составляет 22% ВВП, сдачей Китаю в концессию разработку местных природных богатств, ископаемых, которые ему нужны для цифровой и энергетической революции. Талибы постараются порвать со своей изоляцией от мира в 1990-е годы и опираться на Китай, Россию, Иран и Пакистан.



Падение Кабула стало встряской и для всего мира, который собрался вокруг Америки, пишет автор статьи. И сам уход США, и то, как он происходит, лишает Штаты доверия и хоронит идею о возвращении Америки в первый ряд миропорядка. Плюс подрывная деятельность Дональда Трампа против американских альянсов, так что гарантии безопасности со стороны США стали ещё слабее. А Китай, Россия, Иран и Турция, наоборот, окрепли.



Как в 2013 году в случае с Россией и Крымом, в этот раз есть риск, что Китай попытается ввести войска на Тайвань, чтобы испытать силу США. Автор статьи называет Азию поприщем новой холодной войны, при этом с одной стороны противостояния оказались Китай, Россия, Иран, Пакистан и Афганистан, а с другой — США, Индия, Япония, Южная Корея, Вьетнам и Тайвань.



После кризиса 2008 года, пандемии и ситуации в Афганистане демократические страны столкнулись с тем, что им нужно перестроить союз свободных наций так, чтобы он опирался на три основания: Америку, Европу и Азию, но при этом не зависел только от США.



Автор статьи напоминает, как после катастрофы во Вьетнаме США смогли преодолеть все трудности, обновить страну, так что в 1989 году развалился их главный идеологический враг — Советский Союз. Впрочем, сегодня ситуация иная: сила США на исходе, а народ разрывает изнутри от раздора. Но и угроза от Китая иная, чем была от СССР: она касается технологий и капитализма, а не идеологии и армии. А вот Европа как раз может стать зоной действий для джихадистов.



Уход США из Афганистана подчёркивает их стремление к односторонним действиям, пишет автор статьи. Они не принимали во внимание мнение своих союзников ни когда решались на уход, ни когда его организовывали. Так что Европе нужно, как никогда, быть стратегически автономной, создать союз для безопасности, который занимался бы как раз борьбой против терроризма и контролем за внешними границами континента.



Из-за ситуации в Афганистане у французов на дебатах перед президентскими выборами 2022 года одним из главных вопросов должны быть внутренняя и внешняя безопасность. В зоне Сахеля есть те же угрозы, что и в Афганистане. Так что обозреватель Le Figaro предлагает заняться этим африканским регионом, пока ещё есть время.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.