Главред: Киеву не стоит думать, что визит главы Пентагона поможет решить глобальные вопросы
Глава Минобороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Украину в рамках европейского турне, которое сейчас готовится Пентагоном. Как считает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Игорь Куса, скорее всего, на встрече с ним будут обсуждаться вопросы, связанные с возможностью увеличить поставки вооружения на Украину, и действующие проекты, которые есть между Киевом и Вашингтоном.
Как продолжает эксперт в заметке для портала «Главред», возможно, у США также есть желание инспектировать ситуацию в плане освоения выделения Украине прямой военной и финансовой помощи и обсудить вопросы, связанные с противодействием России, учитывая активизацию двусторонних контактов на этом направлении между Россией и Штатами в связи с визитом Виктории Нуланд.
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