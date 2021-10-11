Times: «уровень детского сада» — бывший сотрудник Пентагона предрекает США поражение в борьбе с Китаем в сфере ИИ

Китай осуществляет «масштабные инвестиции» в искусственный интеллект, игнорируя этические нормы, в то время как США продолжают тратить деньги на устаревшие технологии и платформы, такие как истребитель F-35, — об этом, как пишет The Times, заявил бывший сотрудник Пентагона Николас Шейлан. При этом он отметил, что некоторые элементы американской киберзащиты находятся на «уровне детского сада».

Бывший главный специалист Пентагона по программному обеспечению Николас Шейлан заявил, что ушёл из оборонного ведомства США, будучи не в силах наблюдать за тем, как Китай обгоняет Америку в технологическом развитии, пишет The Times. Он также добавил, что некоторые элементы американской киберзащиты находятся на «уровне детского сада».



В частности, Шейлан заявил, что на прошлой неделе он уволился из Министерства обороны США в знак протеста против неспособности ведомства отреагировать на угрозу со стороны китайских кибератак. По его словам, в ближайшие годы Китай обойдёт США по своим достижениям в области искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения и кибервойны.



«У нас нет конкурентных шансов противостоять Китаю через 15-20 лет, — заявил он в интервью одной из британских газет. — Прямо сейчас дело уже сделано. На мой взгляд, всё кончено».



Шейлан также посетовал на то, что Вашингтон серьёзно уступает Пекину по расходам на новые технологии.



По его словам, Китай осуществляет «масштабные инвестиции» в ИИ, игнорируя этические нормы, в то время как США продолжают тратить деньги на устаревшие технологии и платформы, такие как истребитель F-35.



Шейлан сказал, что большую часть своего трёхлетнего пребывания в Пентагоне он вместо того, чтобы внедрять инновации, «чинил базовые облачные устройства и ноутбуки». По его словам, есть «веские основания для крайнего недовольства» вялыми темпами развития искусственного интеллекта и киберразвития в Соединённых Штатах.



Как напоминает The Times, одна из комиссий, занимающаяся вопросами национальной безопасности США, в этом году предупредила о том, что в области искусственного интеллекта Китай может обойти Америку как доминирующую сверхдержаву уже в течение десятилетия.