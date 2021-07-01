Глава военного комитета ЕС: Европа должна развивать новые технологии, чтобы не отстать от Китая и России

Китай полон решимости стать сверхдержавой и активно развивает технологии в сфере кибернетики и искусственного интеллекта, а Россия, возможно, утратила былую экономическую мощь, однако умеет использовать доступные ей ресурсы для гибридного ведения войны. На этом фоне Европа должна как можно скорее развивать собственные возможности в сфере новых технологий, чтобы отстаивать свои интересы, призывает в интервью Die Welt председатель Военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано.

Мало кто знает о том, что такое «квантовая коммуникация», пишет немецкая газета Die Welt. Между тем, она позволяет осуществлять надёжную передачу информации через спутник. По мнению председателя Военного комитета ЕС генерала Клаудио Грациано, командующего европейской обороной, развитие такой коммуникации — одна из важнейших задач ближайшего будущего.

«Мы должны предугадывать угрозы, а не бежать следом за ними», — подчеркнул итальянский генерал. В интервью изданию он рассказал о том, что Европа сейчас пытается создать новое командование, центр оперативной штаб-квартиры, который будет отвечать за безопасность в кибернетических и космических сетях. Однако работы ещё крайне много.

Генерал Грациано напомнил о том, что когда-то китайцы изобрели порох, но ограничились его использованием в пиротехнике, в то время как европейцы сразу создали артиллерию и таким образом на столетия обеспечили себе технологическое преимущество. Такой ошибки Китай больше не совершит, уверен глава европейского военного комитета. Пекин уже доказывает это своими исследованиями, к примеру, в сфере искусственного интеллекта: «Он показывает стремительное развитие и огромную решимость стать сверхдержавой». При помощи плана поступательного развития, рассчитанного до 2050 года, Китай хочет завоевать превосходство. Его политическая система позволяет принимать решения намного быстрее, чем в европейских демократиях. Для Европы Китай — «партнёр в переговорах, конкурент в экономическом плане и системный противник», подчеркнул Клаудио Грациано.

Он также пояснил, что искусственный интеллект — это база будущего развития технологических систем и модернизации уже имеющихся вооружений. 20 стран ЕС уже разработали каждая для себя национальный план по развитию искусственного интеллекта, а ЕС издал постановление интегрировать их в общий проект, чтобы побудить действовать тех, у кого ещё нет соответствующего национального плана.

Необходимость обороны от кибератак — настоящее, не будущее. В киберпространстве ведутся боевые действия, изо дня в день требующие активного реагирования. По словам итальянского генерала, Европа уже выделила ряд приоритетов в этой сфере, от защиты интернета и образования до сотрудничества между частными компаниями и государственными учреждениями, а также сотрудничества на международном уровне.

В первую очередь, Европа профинансировала единственную в своём роде платформу, позволяющую обмениваться информацией о совершаемых атаках и мерах, которые предпринимаются в ответ. Кроме того, в ЕС продвигают идею создания европейского оперативного командования, которое также будет координировать реагирование на кибератаки. Более того, европейский план развития предполагает вложение средств в цифровую безопасность. В этом смысле важную роль играет стремление каждого отдельного государства внести свой вклад в глобальную оборону в этой сфере, отметил Грациано.

По его замечанию, в европейских столицах всё отчётливее понимают, что Европа уступает технологическому превосходству Китая и США. Однако так же там понимают и то, что столкнулись с всемирным кризисом. «Возьмём, например, Россию: у страны больше нет экономических ресурсов сверхдержавы, однако она точно знает, как использовать ещё имеющиеся у неё возможности по схеме гибридного ведения войны, — убеждён генерал Грациано. — Таким путём она следует своим стратегическим интересам, которые почти всегда сталкиваются с интересами ЕС, причём не только в отношении Украины или Белоруссии, но также в Африке и Ливии, где активно действуют как русские, так и турки». При этом руководитель европейского военного комитета обратил внимание на то, что в такой «турбулентной общей картине Европа оказывается в опасности быть изолированной», и чтобы этого избежать, она должна быть сильной.

Также Грациано рассказал журналистам о том, что американцы давно требуют более активного участия Европы в различных кризисных регионах и ожидают от союзников в НАТО и ЕС, что те прямо или косвенно примут участие в разногласиях с Китаем. Это может означать повышение значимости Европы в областях, в которых присутствие США уменьшается, — например, в Ливии, Ираке или по всему нестабильному поясу в Средиземном море. Чрезвычайно важно, чтобы страны ЕС осознали всю серьёзность и неотложность этой ситуации и поняли, что должны пресечь этот кризис на корню, призывает итальянский генерал.

Проблема миграции, по его мнению, заключается не только в том, что люди высаживаются на европейском побережье. Необходимо выяснить, почему они вообще покидают свои страны, и тогда бороться с первопричинами этих драматических событий. Также Грациано призвал осознать, что третьи страны используют мигрантов как своего рода оружие, регулируя с их помощью собственное влияние.

Камень преткновения всех этих кризисов генерал видит в Ливии, будь то ситуация в Сахеле или восточной части Средиземноморья или рост влияния Турции. «И именно в этом пункте раскрывается доктрина гибридной войны России, — полагает он. — Я постоянно это говорю: нет кризисов, которые можно разрешить исключительно военными средствами, — но нет и кризисов, которые можно урегулировать совсем без военных средств». Каждая гуманитарная, дипломатическая, коммерческая и экономическая инициатива нуждается в них, чтобы достигнуть поставленных целей и защитить принципы Евросоюза, заключает председатель Военного комитета ЕС генерал Грациано в интервью, опубликованном немецкой газетой Die Welt.