NI предупреждает: «Робокатюша» Путина сможет уничтожать населённые пункты одним залпом

По задумке разработчиков, новая российская реактивная система залпового огня с искусственным интеллектом сможет самостоятельно поражать цели и уничтожать одним залпом населённые пункты, пишет The National Interest. Чтобы довести этот проект до конца, России придётся решить те же вопросы, с которыми сталкивается Tesla при разработке беспилотных автомобилей, — отличие лишь в том, что при этом её машины будут напичканы тонной взрывчатки, предупреждает автор.

«Гениальная путинская ракетная пусковая установка» вскоре сможет самостоятельно поражать цели — и это повод серьёзно задуматься о перспективах и последствиях создания новой российской реактивной системы залпового огня с искусственным интеллектом, пишет The National Interest. «Робокатюша» будет способна одним залпом уничтожить целый населённый пункт, предупреждает автор.



Как пояснил генеральный директор государственного предприятия по производству реактивной артиллерии НПО «Сплав» Александр Смирнов, российские системы залпового огня первого поколения, такие как «Град» или «Торнадо», оснащались лишь минимальными средствами автоматизации. Однако создаваемые за последние годы системы, в том числе модификации типа «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», уже включают более сложные компоненты, которые могут стать основой для «многообещающих роботизированных РСЗО», подчеркнул он в беседе с журналистами.



Смирнов также отметил, что у существующих реактивных установок типа «Торнадо-С» уже имеется определённая степень автоматизации в системе наведения и управления огнём, а также автоматизированное оборудование для подготовки и пуска реактивных снарядов. «Это позволяет нам автоматизировать процесс подготовки и управлять наведением пакета пусковых направляющих и ведением стрельбы, а также автоматически осуществлять топопривязку и ориентирование боевой машины на местности, дистанционно вводить параметры полёта и осуществлять пуск снарядов без выхода экипажа из кабины», — рассказал он.



Однако довольно сложно понять, что конкретно имел в виду гендиректор НПО «Сплав», говоря об «автоматизации», подчёркивается в статье. Дело в том, что у современных систем вооружения, включая танки и артиллерийские орудия, зачастую также имеется определённый уровень автоматизации — например, автоматы заряжания, увеличивающие боевую скорострельность, или автоматические средства защиты от подлетающих ракет и снарядов, поясняет автор.



Но если предположить, что речь идёт о полностью автономной российской системе залпового огня, то в этом случае автоматизация уже выходит на гораздо более высокий и сложный уровень, констатирует The National Interest. Для создания подобной системы требуется как минимум сконструировать «беспилотный» грузовик, способный преодолевать препятствия, причём делая это под огнём противника.



При этом он должен успешно функционировать в «походном порядке» — в частности, в составе автоколонны своих войск, не сталкиваясь в то же время с другими машинами и не наезжая на личный состав, подчёркивается в статье. Для этого требуется сложная система искусственного интеллекта, а также всестороннее владение обстановкой и очень надёжная система связи, поскольку ротобизированная РСЗО должна точно оценивать как собственное местонахождение, так и местонахождение противника, пишет The National Interest.



Самый важный вопрос при этом касается системы управления, отмечается в статье. Ведь предполагается, что даже автоматизированная реактивная установка всё равно не сможет вести огонь без команды от человека в центре управления — а это означает, что в случае возникновения внезапных непредвиденных ситуаций или при потере связи «Робокатюше» будет не хватать гибкости, которой обладает реальный человеческий экипаж, полагает автор.



По его мнению, полностью роботизированная система не сможет, например, эффективно вести оборонительные действия в случае внезапной вражеской атаки или оказывать огневую поддержку своим войскам в условиях отсутствия связи с командным пунктом.



В любом случае при создании подобных систем России придётся решить все те вопросы, с которыми сталкиваются сейчас компании Google и Tesla при разработке своих беспилотных автомобилей с функцией самоуправления, говорится в статье. Однако разница заключается в том, что при этом российские беспилотные машины «будут напичканы тонной взрывчатки», подчёркивает The National Interest.



И если обычный беспилотный автомобиль при сбое программы может лишь сбить кого-то на дороге, то управляемая искусственным интеллектом реактивная система залпового огня способна одним залпом по ошибке уничтожить целую деревню, предупреждает автор. Однако если этот проект со временем получится успешно реализовать, то не исключено, что тогда и западные производители начнут обращаться к России за советами, как лучше сделать беспилотный автомобиль, заключает The National Interest.