Insider: глава Apple уверен, что искусственный интеллект сделает жизнь людей лучше

Генеральный директор компании Apple Тим Кук в восторге от возможностей искусственного интеллекта, пишет Insider. По его словам, элементы ИИ уже присутствуют в каждом смартфоне и обладают потенциалом сделать жизнь людей проще. Кук надеется, что в будущем технологии помогут проецировать виртуальный мир в реальность для её улучшения. Однако сначала необходимо решить проблему конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни.

Генеральный директор компании Apple Тим Кук «в настоящем восторге» от искусственного интеллекта, сообщает Insider.

В новом интервью TIME он сказал, что ИИ, или способность машины имитировать человеческий интеллект, например, логику и мышление, является самой многообещающей инновацией сегодняшнего дня по двум простым причинам: он «повсюду» и у него есть потенциал «сделать жизнь людей проще».

ИИ уже присутствует в «ряде продуктов, о которых вы не задумываетесь», отметил Тим Кук. Он привёл примеры, которые можно увидеть, если просто посмотреть на свой смартфон: от того, как он распознаёт лицо владельца и отпечатки пальцев, до того, как работает голосовой помощник и как фотографии группируются вместе.

«Я вижу, что мы находимся на самых ранних стадиях того, что он может сделать для людей и как это может облегчить их жизнь», — сказал Кук. «Я верю, что технология может принести миру много пользы», — добавил он, уточнив, что «это зависит от создателя и от того, продумал ли он, как её можно использовать или применять не по назначению». Кук уже много лет думает о возможности ненадлежащего использования технологий в сфере ИИ.

Выступая в 2018 году на конференции по вопросам конфиденциальности в Брюсселе, Кук предостерегал от неправомерного использования новых технологий и одновременно осудил такие компании, как Facebook, за использование данных в корыстных целях. «Продвижение искусственного интеллекта путём сбора огромного количества личных данных — это лень, а не эффективность», — подчеркнул он ещё тогда.

«Чтобы искусственный интеллект был действительно умным, он должен уважать человеческие ценности, включая частную жизнь. Если мы ошибёмся в этом, опасность будет огромной, — продолжил он. — Мы можем добиться как отличного искусственного интеллекта, так и высоких стандартов конфиденциальности. Это не только возможность, но и ответственность».

Те же идеи Тим Кук озвучил и в новом интервью, заявив, что «неприкосновенность частной жизни — это одно из основных прав человека», а также «один из самых важных вопросов нашего времени».

По словам Кука, после того как вопрос конфиденциальности будет решён, он готов с воодушевлением заняться идеей наложения «виртуального мира на реальный» с помощью искусственного интеллекта и дополненной реальности. Он выразил надежду, что это можно сделать таким образом, «чтобы не отвлекать от физического мира и ваших физических отношений», а «улучшать» их.

«В основном я с большим оптимизмом смотрю на всё, что может произойти в нашей жизни, что освободит время для досуга и других вещей, которые мы хотим сделать в жизни», — цитирует Insider слова генерального директора Apple Тима Кука.