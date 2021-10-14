Корреспондент: Саакашвили вернулся в Грузию «из-за непреодолимой и безграничной тоски»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме в Рустави, сообщил, что вернулся на родину «из-за непреодолимой и безграничной тоски». Как пишет «Корреспондент», об этом он рассказал в письменном интервью грузинскому телеканалу.
Он рассказал, что «ему каждую ночь снились разные места в стране — подъезд его дома, улица Пекина, Руставели, Вера и 51-я школа, а также Боржоми, Батуми, Анаклия и Гагра».
Ссылки по теме
-
«Сыгранная карта»: эксперты 24-го канала о последствиях ареста Саакашвили для отношений между Украиной и Грузией
-
24 канал: Грузия не собирается экстрадировать Саакашвили на Украину
-
Левый берег: Саакашвили объявил себя «личным узником Путина»
-
ПН: грузинский премьер обвинил Саакашвили в планировании убийств и беспорядков