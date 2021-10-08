«Сыгранная карта»: эксперты 24-го канала о последствиях ареста Саакашвили для отношений между Украиной и Грузией

Эксперты, опрошенные «Телеканалом новин 24» не верят, что ситуация с арестом Михаила Саакашвили негативно отразится на отношениях Грузии и Украины. По их мнению, для Киева очень высока важность Тбилиси, учитывая непростое международно-политическое положение и ценность Грузии в качестве стратегического партнёра. Кроме того, для нынешней украинской власти Саакашвили — это «сыгранная карта» и всё, что она хотела от него получить, уже давно получила.

1 октября экс-президент Грузии Саакашвили вернулся на родину, где его сразу и арестовали, поскольку он заочно приговорён по нескольким делам. Политику грозит до 6 лет за решёткой. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет добиваться возвращения Саакашвили. В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что никогда не помилует политика. «Телеканал новин 24» расспросил экспертов о том, как противостояние вокруг Саакашвили может повлиять на отношения между Украиной и Грузией и стоит ли вообще ждать каких-то решительных шагов со стороны Зеленского.

Как считают эксперты, отношения между Украиной и Грузией не ухудшатся. Елена Юрченко, эксперт по стратегической культуре аналитического центра ADASTRA, отметила, что сейчас нет оснований считать, что арест Саакашвили спровоцирует серьёзное обострение отношений Киева и Тбилиси. Она отметила, что сейчас грузинская сторона, как видно из публичных заявлений, постоянно транслирует стремление не допустить ухудшения отношений. Украинская сторона пока действует довольно правильно: МИД акцентирует внимание на принципиальном невмешательстве во внутренние дела Грузии и соблюдении законности и прозрачности в расследовании инкриминируемых Саакашвили преступлений, предоставлении правовой и консульской поддержки.

«На фоне существования между государствами продуктивных отношений стратегического партнёрства, проникнутых единым духом евро-атлантических стремлений, которые подтверждаются в формировании весной 2021 года «Ассоциированного трио» в составе Украины, Грузии и Молдавии, а также общей активизации отношений весной-летом 2021 года ни одна из сторон не хочет идти на резкие движения и ставить все достигнутые успехи в зависимость от одной политической фигуры, хотя именно Грузия первой выступила с подобными заявлениями», — объяснила Юрченко.

Глава общественного объединения «Ассоциация политических наук» Дмитрий Синченко также считает, что задержание Саакашвили не будет иметь существенных последствий для украинской политической жизни. По его мнению, реакция Украины должна быть исключительно на дипломатическом и институциональном уровнях — должны поступить запросы к грузинским коллегам и должны быть получены ответы, однако ссориться из-за этого ареста ни в коем случае не следует.

«Похоже, именно такую ​​линию поведения и выбрали украинские дипломаты, а потому убеждён, что это событие не будет иметь существенного влияния на украинско-грузинские отношения, а если и будет, то скорее положительное, ведь Украина с этим арестом одновременно лишилась существенного раздражителя в наших межгосударственных отношениях», — отметил Синченко.

Политолог Андрей Сухраков отметил, что ситуация остаётся горячей из-за возлюбленной Саакашвили — депутата от «Слуги народа» Елизаветы Ясько. Её риторику могут неправильно понять, что может привести к своего рода выяснению отношений между МИД двух стран, но рассчитывать на международный скандал здесь явно не стоит.

«Что касается заявлений Зеленского — это было ожидаемо, учитывая его риторику о том, что Украина поможет любому своему гражданину за рубежом, что оказался в беде. Ждать каких-то решительных действий? Вряд ли. Слишком свежими в памяти выглядят последние события, связанные с Саакашвили. Человек-оркестр, прорвал границу и стал поводом для мемов из-за ситуации со стоянием на крыше. И власть это тоже помнит. И они знают, что в отношении него любая ситуация может превратится в медийный фарс», — объяснил Сухраков.

Дмитрий Синченко добавил, что для нынешней украинской власти Саакашвили — это «сыгранная карта», всё, что она хотела от него получить, уже давно получила. У скандального экс-президента Грузии нет ни своей политической партии, ни своей команды, ни рейтинга, он ни на что не влиял и от него ничего не зависело.

«По этим и другим причинам ему стало скучно на Украине, поэтому он отправился туда, где, по его мнению, у него лучшие перспективы вернуться к активной политической жизни. Поэтому этот шаг будет иметь последствия не столько для украинской, как для грузинской политики. Этим шагом он попытается активизировать и усилить грузинские оппозиционные силы, чтобы вернуть себе власть», — объяснил Синченко.

Елена Юрченко добавила, что Зеленский как глава государства несёт ответственность за обеспечение прав и свобод украинских граждан, особенно в кризисных ситуациях вроде той, что произошла с Саакашвили. Его политический бэкграунд как на родине, так и на Украине является более чем спорным, но Саакашвили последовательно поддерживал Зеленского во время борьбы за президентское кресло и после. Именно Зеленский через неделю после вступления на должность вернул Саакашвили гражданство, а впоследствии фактически пригласил его на должность секретаря исполнительного комитета Национального совета реформ.

Политический стиль, характер и бэкграунд Саакашвили создавали в команде президента ожидания касательно интенсификации процесса реформ как таковых, даже его радикализации, особенно по сравнению с другими участниками этой структуры.

«Думаю, это резонировало с личным видением президента в этом направлении. Однако пока сложно оценить конкретные достижения Саакашвили на этой должности, за исключением того, что его назначение спровоцировало напряжение отношений Киева и Тбилиси, а теперь его решение вернуться в Грузию, хотя он знал об обвинениях, выдвинутых против него, и гипотетических последствиях такого поступка, ещё раз поставило Киев в неудобное положение», — добавила Юрченко.

Эксперт уточнила, что на самом деле возвращение Саакашвили на Украину возможно в случае его осуждения, только после завершения срока отбывания наказания, который может возрасти, учитывая то, что ему теперь инкриминируют незаконное пересечение границы. Грузия имеет право, но не обязанность передать Саакашвили Украине при условии, если украинская сторона подтвердит намерение заключить его сразу по прибытии в страну, — такая процедура предусмотрена договором между государствами. Но Саакашвили отказался от передачи Украине, а грузинское правительство уже категорически отрицает возможность такого развития событий.

«По моему мнению, не следует ожидать решительных и радикальных шагов Украины по возврату Саакашвили — все они априори невозможны, если Украина хочет сохранить хорошие отношения с Грузией и остаться в рамках правового поля. Хотя это скорее и рекомендация, и пожелание — для Киева цена подобных эскапад высока, учитывая непростое международно-политическое положение и ценность Грузии в качестве стратегического партнёра», — резюмировала Юрченко.