FAZ: возвращение и арест Саакашвили не предвещают для Грузии ничего хорошего

Любитель эффектных появлений Михаил Саакашвили удивил мировую общественность сообщением о возвращении в Грузию, пишет Frankfurter Allgemeine. Вскоре после этого премьер-министр Грузии заявил о его аресте. Как отмечает издание, всё это не предвещает ничего хорошего для и без того напряжённой ситуации в стране.

Михаил Саакашвили, лидер «революции роз» и экс-президент Грузии, любит эффектные появления. В пятницу одно из них удалось: 53-летний «сорвиголова» привлёк внимание мировой общественности, сообщив о своём возвращении в Грузию, и «оказался на шаг впереди своих противников», которые в течение нескольких часов утверждали обратное, передаёт Frankfurter Allgemeine.

Но в пятницу вечером премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об аресте Саакашвили. По его словам, грузинские агентства располагали информацией о его перемещении.

Как утверждает издание, всё это не предвещает ничего хорошего для и без того напряжённой ситуации в Грузии, где в субботу прошли важные местные выборы. Правящая партия «Грузинская мечта» и Единое национальное движение Саакашвили настолько «преисполнены ненависти» в отношении друг друга, что международным игрокам зачастую приходится выступать посредниками между ними.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, когда против него было возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент заочно приговорён к двум тюремным срокам. Он лишился гражданства Грузии и теперь является гражданином Украины. На Украине, где он учился в университете, Саакашвили был губернатором Одесской области и в настоящее время возглавляет Национальный совет реформ. В изгнании он часто вмешивался в грузинскую политику, но без особого успеха: его партия не смогла победить «Грузинскую мечту», и недовольство влиянием Саакашвили даже раскололо Единое национальное движение.

В понедельник Саакашвили заявил, что купил билет на самолёт из Киева в Тбилиси на 2 октября. Гарибашвили заявил, что «этот трус» будет немедленно арестован. Европарламент призвал Саакашвили воздержаться от возвращения, чтобы не ухудшать ситуацию в стране.

В пятницу утром Саакашвили ошеломил как друзей, так и врагов. На странице в Facebook он опубликовал видео: «Доброе утро, Грузия. Восемь лет прошло». Он заявил, что находится в Батуми, и призвал голосовать за Единое национальное движение на выборах.

Саакашвили призвал грузин выйти в воскресенье на митинг. Изначально правительство утверждало, что Саакашвили не пересекал границу. «Грузинская мечта» назвала видео фейком. Председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил, что оно было снято в Трускавце на западе Украины и назвал Саакашвили «клоуном». Вечером появилась новая версия: «Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан», — заявил Гарибашвили.