Вести: премьер Грузии сообщил об аресте вернувшегося на родину Саакашвили

Вернувшись на родину, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили оказался в тюрьме, сообщают «Вести». Об этом заявил премьер государства Ираклий Гарибашвили. По его словам, грузинские спецслужбы отслеживали перемещение бывшего главы государства по стране и осуществили задержание «на самом высоком уровне».

После возвращения на родину экс-президента Грузии Михаила Саакашвили арестовали, сообщают «Вести» со ссылкой на премьера государства Ираклия Гарибашвили. «Разыскиваемый Михаил Саакашвили арестован, переведён в пенитенциарное учреждение. Наши правоохранители осуществили задержание Михаила Саакашвили на самом высоком уровне», — написал он у себя на странице в Facebook.

По его словам, грузинские спецслужбы отслеживали перемещение бывшего главы государства: «Наши агентства располагали информацией о его перемещении. Начиная с Украины — в сторону Грузии, и этот процесс находился под полным контролем. Были приняты соответствующие меры и выбраны такое время и место, чтобы препятствия для задержания были минимальными».

Суд Грузии заочно приговорил Саакашвили к 3 годам тюрьмы ещё в январе 2018 года, напоминает украинское издание. Его обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями. Экс-президент не раз обещал вернуться на родину. Недавно он объявил, что прибудет туда 2 октября для наблюдения за выборами в муниципальные органы власти.

Член российского Совета Федерации Андрей Климов предостерегал его от такого шага, ведь в Тбилиси на него заведено несколько уголовных дел и есть заочные приговоры. Гарибашвили же заявил, что, если Саакашвили вернётся, то он тут же окажется за решёткой.