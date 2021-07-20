Главред: Запад помешал — Саакашвили объяснил, почему Украина сдала Крым без боя

Экс-президент Грузии, глава украинского исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили рассказал, что в 2014 году на Киев оказывалось серьёзное давление, в том числе из Госдепа США. Как пишет «Главред», Запад призывал Украину не открывать огонь в сторону России, однако, добавил Саакашвили, отсутствие сопротивления со стороны Киева всё равно привело к войне в Донбассе.

Глава украинского исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили рассказал, что в ходе событий, связанных с «аннексией Крыма»*, на Киев из Госдепа США оказывали очень серьёзное давление и призывали не открывать огонь в сторону России. Как пишет «Главред», экс-президент Грузии добавил, что, хотя украинское государство не оказало сопротивления, это не уберегло страну от «российского вторжения в Донбассе».

«То, что предлагали европейцы типа как компромисс — никакой это не был компромисс, поэтому я был категорически против, пытался их уговорить этого не делать. Но я понимаю, что нажим был сумасшедший. Так же, как и нажим был сумасшедший во время Крыма. Звонил Джон Керри и говорил: «Не повторяйте такой же глупости, как и Саакашвили, не стреляйте». Хорошо, сдали без выстрела, и что, из-за этого Донбасс не случился?» — рассказал Саакашвили.

Также он добавил, что Россия в любом случае реализовала бы сценарий агрессии, даже если бы остался Янукович. При таком сценарии задача для Москвы была бы ещё проще — легитимный президент находился бы в стране, а россияне получили бы доступ к ещё большей территории.

«Россия бы в любом случае сделала агрессию — без повода или с поводом. Если бы Янукович остался, это бы очень облегчило России задачу. Потому что при легитимном президенте она бы делала всё что угодно, на гораздо большей территории. Учитывая, что они знали бы, что его через несколько месяцев не будет», — подчеркнул Михаил Саакашвили.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



