Главред: Запад помешал — Саакашвили объяснил, почему Украина сдала Крым без боя
«Россия бы в любом случае сделала агрессию — без повода или с поводом. Если бы Янукович остался, это бы очень облегчило России задачу. Потому что при легитимном президенте она бы делала всё что угодно, на гораздо большей территории. Учитывая, что они знали бы, что его через несколько месяцев не будет», — подчеркнул Михаил Саакашвили.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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