Вести: Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, — МВД обещает его арестовать

Михаил Саакашвили заявил, что после 8 лет отсутствия он вернулся в Грузию. Как передают «Вести», грузинские правоохранители не смогли подтвердить журналистам данную информацию, однако пообещали арестовать бывшего президента по прибытии в страну.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после 8 лет отсутствия прибыл на родину, где на него возбуждено несколько уголовных дел и есть заочные приговоры. Как передают «Вести», об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Доброе утро, Грузия, уже здесь, спустя 8 лет», — написал он.

В МВД Грузии журналистам не смогли подтвердить прибытие бывшего президента на территорию страны. Там сказали, что не располагают информацией о месте нахождении Саакашвили. По прибытии Саакашвили обещали арестовать.