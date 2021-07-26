Главред: «сценарий 2008 года» — Саакашвили рассказал, как Россия «нападёт на Украину»
Россия активно наращивает силы вокруг Украины, что напоминает грузинский сценарий 2008 года, заявил глава Исполнительного комитета реформ Украины, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Как пишет «Главред», Саакашвили отметил, что в Кремле могут рассматривать два плана по украинскому государству.
«То, что сейчас происходит вокруг Украины, мне очень сильно напоминает то, что происходило в 2008 году. Аналогий очень много. Во-первых, наращивание сил. В течение нескольких месяцев шло наращивание сил вокруг нас, сейчас идёт наращивание сил вокруг Украины. В оккупированный Крым* перебросили сейчас все десантные группы, которые есть в России, кроме дальневосточных. Это не может быть просто военный манёвр, потому что это большие силы, возможности и средства», — считает Саакашвили.
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