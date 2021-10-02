«Политический театр»: NYT об аресте Саакашвили в Грузии

Арест вернувшегося на родину бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили похож на «политический театр», который в целом был характерен для его эпохи правления, пишет The New York Times. Не исключено, что Саакашвили знал о грядущем аресте, однако всё равно вернулся в Грузию, чтобы поддержать свою партию на выборах и показать, что он не трус.

Бывшего президента Грузии и некогда видную политическую фигуру постсоветского пространства Михаила Саакашвили арестовали в Грузии, когда он тайно вернулся в страну после восьми лет изгнания. Сам же бывший лидер считает, что его задержали чисто по политическим причинам, пишет The New York Times.

Возвращение Саакашвили на грузинскую землю — как и большая часть его нахождения на президентском посту — смахивало на «политический театр». В частности, экс-президент несколько дней открыто насмехался над грузинским правительством, которое ныне контролируется его политическими противниками, намекая на то, что он вот-вот вернётся или уже вернулся в страну. Одним из намёков стал его пост в соцсетях, куда он выложил фотографию билета на самолёт.

Пока неясно, как и когда Саакашвили въехал в страну, учитывая, что ордер на его арест всё ещё действителен. По мнению газеты, экс-президент, скорее всего, прибыл не в аэропорт, где его наверняка бы арестовали.

При этом перед своим задержанием в пятницу Саакашвили опубликовал видео, на котором он бодрым шагом прогуливался по Батуми — грузинскому пляжному городку на черноморском побережье. По его словам, он хотел призвать местное население активнее голосовать на выборах.

В итоге полиция обнаружила его в небольшой квартире на окраине Тбилиси, где он, по словам бывшего чиновника в правительстве Саакашвили Шоты Утиашвили, жил один.

«Он знал, что его арестуют, но всё равно решил приехать», — отметил Утиашвили, добавив, что Саакашвили собирался поддержать свою политическую партию «Единое национальное движение» перед выборами.

«Правительство говорило: «Как у вас может быть партия, лидер которой боится правосудия? — заявил он. — На него указывали как на труса. И он ответил: «Я не трус, и если вы хотите меня арестовать, то вот он я».

К вечеру пятницы полиция перевела Саакашвили в тюрьму в Рустави неподалёку от Тбилиси. Сам факт ареста бывшего президента подтвердил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Саакашвили известен тем, что активно участвовал в «цветных революциях» на постсоветском пространстве, руководил Грузией с 2004 по 2013 год — в период, во время которого эта страна успела повоевать с Россией.

После ухода в отставку Саакашвили некоторое время жил в Бруклине. Впоследствии после свержения Виктора Януковича в 2014 году он занялся политикой на Украине. При этом он стал далеко не единственным грузинским политиком, который занял на Украине руководящие посты.

На какое-то время он, однако, оказался в состоянии конфликта с украинским руководством. Тем не менее этот спор удалось разрешить после смены украинского правительства.