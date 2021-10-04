Перший незалежний Оригинал

ПН: грузинский премьер обвинил Саакашвили в планировании убийств и беспорядков

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаил Саакашвили планировал убийства оппозиционеров и беспорядки. Как передаёт «Перший незалежний», Гарибашвили утверждает, что команда бывшего грузинского президента организовывала убийства оппозиционеров перед выборами, чтобы обвинить в этом власти Грузии.
ПН: грузинский премьер обвинил Саакашвили в планировании убийств и беспорядков
Reuters

Михаил Саакашвили планировал убийства оппозиционеров и беспорядки. Как передаёт «Перший незалежний», об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. 

Он утверждает, что команда Саакашвили организовывала убийства оппозиционеров перед выборами, чтобы обвинить в этом власти Грузии.

«Это информация наших спецслужб. Их план был таков: во время кульминации и мобилизации около 10 000 человек, и, наверное, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров», — сказал Ираклий Гарибашвили.
 
Он добавил, что Саакашвили планировал появиться на запланированной масштабной акции в Тбилиси, тем самым спровоцировав появление правоохранителей, и обвинить власти в убийстве.
 
«Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за границей бы показали, как здесь убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов», — сказал Ираклий Гарибашвили.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Перший незалежний Украина Европа
теги
беспорядки Грузия Михаил Саакашвили Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров