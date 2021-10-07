24 канал: Грузия не собирается экстрадировать Саакашвили на Украину

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани исключил возможность экстрадиции Михаила Саакашвили на Украину. Как передаёт «Телеканал новин 24», по словам дипломата, экстрадиция происходит тогда, когда лицо совершает уголовное преступление на территории своей страны, однако грузинская сторона не получала такую информацию от украинской.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани исключил возможность экстрадиции Михаила Саакашвили на Украину. Как сообщает «Телеканал новин 24», Залкалиани сказал, что экстрадиция происходит тогда, когда лицо совершает уголовное преступление на территории своей страны, однако грузинская сторона не получала такую информацию от украинской.

«Об экстрадиции не говорится. Абсурдно обсуждать это вообще, потому что юридически об этом не может быть и речи», — сказал глава МИД Грузии.

По словам Давида Залкалиани, грузинская сторона предоставила Украине всю информацию о ситуации с Михаилом Саакашвили. В то же время министр иностранных дел Грузии не считает, что арест Саакашвили негативно скажется на отношениях двух стран.