Телеканал новин 24 Оригинал

24 канал: Грузия не собирается экстрадировать Саакашвили на Украину

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани исключил возможность экстрадиции Михаила Саакашвили на Украину. Как передаёт «Телеканал новин 24», по словам дипломата, экстрадиция происходит тогда, когда лицо совершает уголовное преступление на территории своей страны, однако грузинская сторона не получала такую информацию от украинской.
24 канал: Грузия не собирается экстрадировать Саакашвили на Украину
Reuters

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани исключил возможность экстрадиции Михаила Саакашвили на Украину. Как сообщает «Телеканал новин 24», Залкалиани сказал, что экстрадиция происходит тогда, когда лицо совершает уголовное преступление на территории своей страны, однако грузинская сторона не получала такую информацию от украинской.

«Об экстрадиции не говорится. Абсурдно обсуждать это вообще, потому что юридически об этом не может быть и речи», — сказал глава МИД Грузии.

По словам Давида Залкалиани, грузинская сторона предоставила Украине всю информацию о ситуации с Михаилом Саакашвили. В то же время министр иностранных дел Грузии не считает, что арест Саакашвили негативно скажется на отношениях двух стран.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Телеканал новин 24 Украина Европа
теги
Грузия Михаил Саакашвили Украина экстрадиция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров