24 канал: Грузия не собирается экстрадировать Саакашвили на Украину

04:21
Суд оставил в силе арест бывшего мэра Владивостока Гуменюка
Суд отклонил апелляцию на постановление, которую подала защита бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, арестованного на два месяца по обвинению во взятке почти в 20 млн рублей.
03:59
Байден не ожидает снижения цен на газ до следующего года
Президент США Джо Байден в эфире CNN заявил, что не ожидает существенного снижения цен на природный газ до начала следующего года.
03:42
Минтуризма Египта разрешил отелям работать с полной загрузкой
Египетские отели смогут работать с полной загрузкой и принимать постояльцев без ограничений.
03:25
Песков рассказал, покажут ли ревакцинацию Путина россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о том, нужно ли показать россиянам кадры ревакцинации главы государства Владимира Путина от COVID-19, зависит исключительно от мнения российского лидера.
03:06
Сахалинские власти прокомментировали ситуацию с коронавирусом
Власти Сахалинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусными ограничениями в регионе.
03:01
Червиченко назвал позорищем игру «Локомотива» с «Галатасараем»
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на поражение «Локомотива» от турецкого «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
02:52
Сёмин объяснил, почему он отдал свою серебряную медаль болельщику «Локомотива»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, почему решил отдать свою серебряную медаль Российской премьер-лиги за сезон-2019/20 юному болельщику команды.
02:46
Марадишвили считает, что «Локомотив» играл очень хорошо в матче с «Галатасараем»
Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили прокомментировал поражение от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
02:41
Глава Пентагона обсудил с министром обороны Дании действия России
Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Дании Трине Брамсен сотрудничество в сфере безопасности и действия России.
02:38
Футболист «Локомотива» Бека-Бека: нам не хватало реализации в матче с «Галатасараем»
Полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека прокомментировал поражение от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
02:25
Лидеры ЕС снова обсудят ситуацию с ценами на энергию в декабре
Лидеры стран Евросоюза в декабре снова вернутся к обсуждению ситуации с ценами на энергию и мерами реагирования на неё.
02:23
Плутник о поражении «Локомотива»: вы всё видели сами
Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник отреагировал на поражение от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
02:16
Юный болельщик «Локомотива» отреагировал на подарок от Сёмина в виде серебряной медали РПЛ
Юный болельщик московского «Локомотива» Игорь Климов прокомментировал поступок бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина, который отдал ему серебряную медаль Российской премьер-лиги за сезон-2019/20.
02:02
В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Салаха
В лондонском Музее мадам Тюссо поставили восковую фигуру египетского футболиста английского «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.
01:54
Гисдоль: «Локомотив» осложнил себе жизнь, но шансы на плей-офф есть
Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль после поражения от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы поделился мнением о шансах команды на плей-офф.
01:51
Тренер «Галатасарая» Терим прокомментировал победу над «Локомотивом»
Главный тренер стамбульского «Галатасарая» Фатих Терим высказался о победе над московским «Локомотивом» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
01:48
На Камчатке запретили брать на работу не привитых от COVID-19 вахтовиков
Власти Камчатского края запретили c 1 ноября брать на работу вахтовиков, которые не привиты вакциной от COVID-19.
01:39
Гисдоль считает, что «Локомотив» 75 минут доминировал в матче с «Галатасараем»
Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился мнением об игре команды в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы со стамбульским «Галатасараем».
01:31
Саммит ЕС поручил помочь потребителям и компаниям в связи с ростом цен на газ
Главы стран Евросоюза поручили Еврокомиссии и государствам-членам оказать поддержку потребителям и европейским компаниям в связи с энергетическим кризисом, вызванным ростом цен на газ.
01:27
Геркус: поражение от «Галатасарая» — досадный результат для «Локомотива»
Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на поражение от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
01:19
Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам очередной еврокубковой недели.
01:10
В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме
В Москве один человек погиб в результате пожара в многоэтажном доме, 16 граждан спасены. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
01:02
Напавшего на журналиста после матча «Спартак» — «Лестер» оштрафовали на 5 тысяч рублей
Тушинский суд оштрафовал бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова за нападение на журналиста РБК Александра Щёголева.
00:54
Тренер «Локомотива» Гисдоль остался доволен игрой команды в матче с «Галатасараем»
Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
00:44
Королева Великобритании провела ночь в больнице
Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице после отмены визита в Северную Ирландию.
00:41
Актёр Баринов назвал цирком поражение «Локомотива» от «Галатасарая»
Известный актёр и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал поражение от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
00:31
МАГАТЭ не располагает данными о тайном обогащении урана в Иране
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не располагает информацией, которая бы указывала на то, что Иран тайно обогащает уран.
00:28
Губерниев отреагировал на поражение «Локомотива» от «Галатасарая»
Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о поражении московского «Локомотива» от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
00:15
Абдурахимов рассказал, когда рассчитывает провести следующий бой в UFC
Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал, когда планирует провести следующий поединок.
00:10
Боец UFC Абдурахимов вспомнил, как его не приняли в зал в Лас-Вегасе из-за боязни COVID-19
Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), объяснил, почему ему легче приезжать на турниры в Абу-Даби, а не в США.
00:02
Песков рассказал о ситуации с регистрацией «Спутника V» в Европе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ситуации с регистрацией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.
23:59
«Монако» на последних минутах вырвал победу над ПСВ в Лиге Европы
Французский «Монако» на выезде переиграл нидерландский ПСВ в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
23:53
«Наполи» разгромил «Легию» в матче Лиги Европы
Итальянский «Наполи» взял верх над польской «Легией» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
23:51
«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги Европы, пропустив на 82-й минуте
Московский «Локомотив» на своём поле потерпел поражение от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
23:43
«Галатасарай» вышел вперёд в матче с «Локомотивом»
Стамбульский «Галатасарай» открыл счёт в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы с московским «Локомотивом».
23:43
Путин высказался об исключении «Талибана» из списка террористических организаций
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что решение об исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций должно приниматься на уровне ООН.
23:37
Публицист Газенко прокомментировал ограничение работы RT в ФРГ
Публицист Роман Газенко в рубрике «Укол зонтиком» Виталия Серуканова в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал блокировку YouTube-каналов RT DE и ограничение работы телеканала в Германии.
23:35
На матче «Локомотив» — «Галатасарай» вышла из строя система VAR
Во время матча третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы между московским «Локомотивом» и стамбульским «Галатасараем» сломалась система видеопомощи арбитрам (VAR).
23:28
Сёмин получил серебро за сезон-2019/20 и подарил медаль болельщику «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» перед матчем третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы со стамбульским «Галатасараем» получил серебряную медаль Российской премьер-лиги за сезон-2019/20.
23:20
Жемалетдинову разбили голову в матче «Локомотива» с «Галатасараем»
Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил травму в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы со стамбульским «Галатасараем».
23:18
В бундестаге призвали к скорейшему запуску «Северного потока — 2»
Главы двух комитетов бундестага Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр выступили за быстрый ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» в связи с высоким спросом на газ.
23:17
В Белом доме прокомментировали сообщения об испытаниях КНР гиперзвуковой ракеты
Администрация США считает, что новые разработки вооружений КНР усиливают напряжённость в азиатском регионе и за его пределами. Об этом заявил представитель Белого дома Карин Жан-Пьер
23:12
Орлов считает, что «Зениту» стоит начинать искать нападающего на место Дзюбы
Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов выразил мнение, что петербургскому «Зениту» зимой нужно начинать искать замену форварду Артёму Дзюбе.
23:03
Инфекционист Тимаков объяснил тяжёлые случаи заболевания COVID-19 среди детей
Врач-педиатр и инфекционист Евгений Тимаков в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» объяснил, почему дети стали болеть коронавирусом в тяжёлой форме.
23:00
Песков прокомментировал введение ограничений в Москве и Подмосковье
Новые ограничения в Москве и Подмосковье вынужденные, они связаны с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
22:55
Абдурахимов высказался о допуске на турниры в США только в случае прохождения вакцинации
Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), прокомментировал новость, согласно которой для выступления на территории США иностранным спортсменам теперь необходимо иметь сертификат о вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ.
22:50
Боец UFC Абдурахимов признался, что ещё не делал прививку от коронавируса
Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), ответил на вопрос, проходил ли он процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции.
22:48
Замглавы офиса Зеленского призвал ЕС усилить антироссийские санкции
Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в рамках встречи со спецпредставителем Европейского cоюза по правам человека Имоном Гилмором порекомендовал ЕС усилить антироссийские санкции.
22:47
«Локомотив» и «Галатасарай» не забили в первом тайме матча Лиги Европы
Завершился первый тайм матча третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы между московским «Локомотивом» и стамбульским «Галатасараем».
22:44
В театре «Сатирикон» высказались о введении нерабочих дней в Москве
Директор театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина Владимир Казаченко прокомментировал введение нерабочих дней в Москве.