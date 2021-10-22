Gazeta Prawna: Москва терпеливо будет ждать, пока Европа сама не затянет на своей шее газовую петлю

Отведя главную роль газу в качестве стабилизирующего топлива на пути к энергетической трансформации, Европа поступила более чем опрометчиво, считает польский эксперт Марчин Рошковский. В издании Gazeta Prawna он рассказывает, что в ближайшие годы газовые кризисы в ЕС станут нормой, и в этой ситуации первую скрипку при помощи Берлина будет играть Москва, твердящая о своем надёжном партнерстве.

«Нынешний энергетический кризис в Европе должен заставить европейских лидеров задуматься и пересмотреть текущую политику ЕС в области энергетики и климата. В противном случае через несколько лет такие события станут обыденным делом, и Европа, которая стремится задавать тон глобальным изменениям, в результате них сильно пострадает», — пишет в издании Gazeta Prawna польский эксперт Марчин Рошковский.

В статье он рассуждает на тему того, отдаёт ли себе отчёт ЕС в том, какой путь ему следует пройти для достижения энергетической трансформации. Технологии, которые будут использоваться в ней, станут доступными на коммерческой основе в лучшем случае через 10—15 лет, а тем временем Европа выводит из строя электростанции, атомные и электростанции на угле, чтобы заменить их возобновляемыми источниками энергии и в будущем водородом. «Только это не те источники, которые обеспечат нам такой доступ к энергии, который мы видим сегодня… Невозможно обманывать себя, даже если мы потратим «газыльярды» евро, запустим сотни научных исследований и привлечём к работе лучших специалистов и учёных», — объясняет он.

Аналитик считает, что этот факт потихоньку стали осознавать и те, кто отвечает за создание европейской энергетической и климатической политики, а особенно политики отдельных стран Западной Европы, которые в новой энергетической системе Европы отводят место не только возобновляемым источникам энергии, но и газу, который должен взять на себя роль стабилизатора, особенно в периоды, когда солнце не светит и ветер не дует. Рассчитывать на то, что газ будет переходным топливом до тех пор, пока водородные технологии не станут дешёвыми и повсеместными, по мнению польского эксперта, весьма самонадеянно.

«Когда это наступит? Не раньше, чем через пять или десять лет?» — задаётся вопросом он. А пока Европе придётся иметь дело с газом. Однако газ в качестве топлива, на которое в будущем должна опираться стабилизация электроэнергетической системы, отличается одной серьёзной проблемой — 80% годового потребления газа в Европе покрывается за счёт импорта, из которого 40% поступает из России. Добыча природного газа в самом ЕС последовательно уменьшается уже многие годы. Следовательно, всё указывает на то, что Европе придётся импортировать природный газ для использования в качестве топлива для электростанций, фабрик, не говоря уже про обогрев домов. Только в Польше спрос на газ за последние семь лет вырос почти на 25%, подчёркивает автор.

Одним из главных аргументов в пользу энергетической трансформации ЕС и перехода на возобновляемые источники энергии было желание положить конец зависимости от импорта топлива. Однако всё указывает на то, что именно газ в течение многих лет станет переходной мерой на пути перехода к новому топливу, которым, скорее всего, станет водород. С таким сценарием считается сама Россия, которая уже на протяжении многих лет готовит соответствующую почву к такому повороту событий, отмечает он.

В статье Марчин Рошковский обращает внимание и на то, что проекты «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря или «Турецкий поток» по дну Чёрного моря, которые ранее казались бессмысленными с точки зрения бизнеса, вскоре могут превратиться в важнейшие транспортные пути, обеспечивающие энергетическую трансформацию Европы. Более того, в техническом плане эти линии уже подготовлены для отправки водорода, который заводы «Газпрома» в России производят из природного газа.

«Опасность такого положения дел осознаёт Польша и Прибалтика. Как регион мы неоднократно становились жертвами разного рода шантажа и враждебных действий со стороны нашего восточного соседа», — говорит автор. Именно по этой причине они и делают инвестиции в многомиллиардные проекты, чтобы стать физически независимыми от импорта с восточного направления не только газа, но и нефти.

«Россияне, однако, терпеливы, они будут ждать, пока Европа сама не затянет на своей шее газовую петлю. А до тех пор «Газпром» и остальная часть энергетической ячейки в России будут строить из себя надёжных и заслуживающих доверия партнёров, которые не представляют собой никакой опасности. Тем временем реальность наглядно показывает, какое будущее уготовано Европе через несколько лет, когда европейские страны станут ещё более зависимыми от газа. К большому сожалению, планы России были бы невозможны без активного участия правительства в Берлине, которое также выступает инициатором многих нормативных изменений в ЕС. Обе страны и эффективно используют систему регулирования, и развивают систему транспортировки. Оба эти фактора практически делают невозможным использование других решений в Европе», — объясняет он.

«Текущая ситуация на газовом рынке в Европе, помимо риска политической игры со стороны России, выступает неким предупреждением в адрес европейского бизнеса», — отмечает аналитик. С такой топливной энергетической системой, где цены могут взлететь в любой момент, вести бизнес будет крайне сложно. Уже сегодня из-за резкого роста цен некоторые предприятия в Западной Европе были вынуждены остановить производство. «Энергия — это составляющая часть любой нашей деятельности, даже если косвенно», — констатировал он.

«Принимая во внимание то, как формируется энергетическая политика Европы, каких партнёров и поставщиков энергоресурсов мы имеем, а также учитывая наши амбиции как континента, нам стоит задуматься о нашем будущем. Электростанция ​​не строится за ночь. Это процесс, который требует времени. Важно то, чтобы уже сегодня ответить на вопросы, которые предопределят наше будущее», — призвал автор. «Действительно ли российский газ — это правильное топливо для трансформации энергетики? Целесообразно ли спешить с выводом из строя очередных атомных станций? Выделяем ли мы достаточно ресурсов на разработку технологий, которые, согласно прогнозам, приведут нас к Европе с нулевым уровнем выбросов а 2050 году? Будучи европейским сообществом, мы должны ответить на эти и многие другие вопросы именно сейчас, пока газовая петля не до конца затянулась на нашей шее», — резюмирует в издании Gazeta Prawna польский эксперт Марчин Рошковский.