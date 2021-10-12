Польский эксперт: газовый кризис в Европе вынудит ЕС пересмотреть своё снисходительное отношение к «Газпрому»
Несмотря на рост спроса, основной поставщик газа в Европу «Газпром» ограничивает его транзит в ЕС по газопроводу «Ямал». В польский антимонопольный регулятор UOKiK уже поступают жалобы от потребителей, которые ощутили на себе рост цен на газ. Глава UOKiK Томаш Хрустный находит много признаков того, что «Газпром» на самом деле злоупотребляет своей доминирующей позицией на внутреннем рынке, которую, впрочем, запрещает Договор о функционировании Европейского союза. В связи с этим Польша направила запрос в Еврокомиссию, а другие европейские страны тоже намерены принять участие в расследовании манипуляции на газовом рынке. Совет ЕС обсудит рост цен на газ во второй половине октября, сообщает Radio Maryja.
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