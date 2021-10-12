Польский эксперт: газовый кризис в Европе вынудит ЕС пересмотреть своё снисходительное отношение к «Газпрому»

Еврокомиссия уже оштрафовала такие компании, как Google и Facebook, но к «Газпрому» она всегда относилась весьма снисходительно, однако ввиду рекордного повышения цены на газ в Европе это должно измениться, считает польский эксперт Войцех Якубик. В беседе с Radio Maryja он предупреждает, что в нынешней ситуации не исключено, что ЕС будет вынужден более пристально проанализировать действия «Газпрома» на европейском рынке со всеми вытекающими последствиями.

Несмотря на рост спроса, основной поставщик газа в Европу «Газпром» ограничивает его транзит в ЕС по газопроводу «Ямал». В польский антимонопольный регулятор UOKiK уже поступают жалобы от потребителей, которые ощутили на себе рост цен на газ. Глава UOKiK Томаш Хрустный находит много признаков того, что «Газпром» на самом деле злоупотребляет своей доминирующей позицией на внутреннем рынке, которую, впрочем, запрещает Договор о функционировании Европейского союза. В связи с этим Польша направила запрос в Еврокомиссию, а другие европейские страны тоже намерены принять участие в расследовании манипуляции на газовом рынке. Совет ЕС обсудит рост цен на газ во второй половине октября, сообщает Radio Maryja.

В связи с этим польский эксперт Войцех Якубик обращает внимание на то, что Еврокомиссия может как оштрафовать «Газпром», так и предложить ряд решений для защиты ЕС от злоупотреблений. Предложения о том, чтобы создать европейский газовый резерв, начать новое антимонопольное расследование против «Газпрома», и другие звучат не только из уст Польши, об этом Якубик рассказал Radio Maryja. «Во-первых, нельзя допустить, чтобы начались поставки газа по трубам «Северного потока — 2», которые россияне могут использовать для того, чтобы предпринять определённые шаги в отношении Украины. Речь идёт о военной агрессии, гибридных действиях или даже о дестабилизации этой страны и её последующей передаче в руки России. Такое развитие ситуации означало бы, что мы будем иметь границу с Россией на несколько десятков километров длиннее», — предупредил он.

В беседе эксперт также напомнил, что ранее Еврокомиссия уже оштрафовала такие компании, как Google и Facebook. К «Газпрому» она относилась весьма снисходительно. Последнее антимонопольное расследование в отношении российской компании было начато в 2012 году. Оно длилось шесть лет и закончилось весьма мягким урегулированием спора.