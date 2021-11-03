Bild: эксперт увидел в газовой политике России «массированный удар по Европе и Западу»

Сокращая поставки газа в ЕС, Россия осуществляет «массированный удар по Европе и Западу», заявил в интервью Bild экономист Андерс Ослунд. По его словам, главная цель главы Кремля Владимира Путина — уничтожить европейскую систему торговли газом, вторая цель — вынудить Германию сертифицировать «Северный поток — 2», третья — сломить Украину, а четвёртая — отделить Сербию от Запада.

В газовом конфликте между Россией и Европой произошло очередное обострение, пишет Bild. Государственный концерн «Газпром» в очередной раз существенно сократил поставки газа в ЕС. С субботы компания больше не подаёт голубое топливо по трубопроводу «Ямал — Европа», то есть через Польшу в ФРГ. Также вдвое сократился транзит через Украину в сторону Австрии и Юга Германии. В «Газпроме» утверждают, что никаких проблем нет и все условия по контрактам выполняются, но для немецкого потребителя ситуация становится всё более критической, отмечает автор статьи Юлиан Рёпке.

98 поставщиков газа в федеральной республике уже увеличили цены — некоторые вдвое, другие же объявили об их повышении. В среднем рост стоимости голубого топлива по стране составил 17,3%, затронув 560 тыс. домохозяйств. Ситуация же на Балканах показала, что произойдёт, если «Газпром» полностью прекратит поставки, рассказывает немецкий журналист. Из-за загадочного взрыва на участке газопровода в Болгарии Сербия осталась без голубого топлива. В результате в городе Нови-Сад встала газотурбинная электростанция и жители остались без отопления и горячей воды. Схожие события произошли в Сараеве, столице Боснии и Герцеговины. Там батареи и вода в кранах были чуть тёплые.

В понедельник Россия также «усилила гибридную войну» против Украины, продолжает издание. Остановила поставки в соседнее государство энергетического угля и запретила Белоруссии поставлять туда электричество. При этом не делает этого и сама. «Это широкомасштабное нападение», — считают эксперты. По их мнению, отключений электричества в ближайшие недели больше не избежать, ведь приблизительно 10% энергоснабжения страны обеспечивается за счёт угля из России. К тому же «Газпром» практически вдвое сократил газовый транзит через Украину. В результате в местной сети трубопроводов упало давление. «Транзитные мощности Украины используются только на 19 процентов. Если сокращение транзита продолжится, ЕС навсегда потеряет надёжный украинский маршрут», — прокомментировал ситуацию советник президента Украины Андрей Ермак.

Для поддержания давления Киев сейчас закачивает в сеть свой собственный газ, но он отличается от российского, так что в будущем Москва сможет обвинить соседа в том, что он передаёт в Европу «неправильное» голубое топливо, отмечает Рёпке. В связи с происходящим глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон потребовал принять ответные меры против России и помешать ей в реализации «агрессивных политических целей». По его словам, Кремль использует «поставки газа в качестве оружия», хочет «уничтожить транзитный маршрут через Украину». Но в немецком Министерстве иностранных дел ситуацию оценивают иначе, подчёркивая, что Россия выполняет все условия по контрактам.

Тем временем эксперты начинают сомневаться, что газовый шантаж необходим главе Кремля Владимиру Путину исключительно для того, чтобы добиться сертификации «Северного потока — 2». Специалист по энергетике, профессор Алан Райли считает, что таким образом российский президент хочет отомстить Западу за переход на возобновляемые источники энергии: «Это реакция Москвы на «зелёную сделку». Посыл таков: «Вы сможете осуществить энергетический переход только с одобрения России и на её условиях». С такой оценкой согласен и профессор Парижского института политических исследований Тьерри Брос. Он также отметил, что газовый конфликт с Россией станет для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и следующего правительства Германии «лакмусовой бумажкой».

Экономист Андерс Ослунд считает, что главная цель Путина — уничтожение европейской системы торговли газом. «Вынудить Германию сертифицировать «Северный поток — 2» и пустить по нему российский газ — это вторая цель, сломить Украину — третья цель, отделить Сербию от Запада — четвёртая, — утверждает эксперт. — Давно являясь империалистической силой, Кремль традиционно преследует множество целей одновременно. То, что мы наблюдаем, это массированный удар по Европе и Западу!»