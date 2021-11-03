Le Journal du Dimanche Оригинал

JDD: Алжир ведёт себя, как Россия, — использует газ в политических конфликтах

Материал представлен в пересказе ИноТВ
У Алжира и Марокко давний конфликт, связанный со статусом Западной Сахары. И после недавнего обострения Алжир перекрыл газопровод, который поставлял газ в Испанию через Марокко. Как отметил в общении с изданием Le Journal du Dimanche один из экспертов, Алжир ведёт себя, как Россия, используя газ как политический рычаг.
JDD: Алжир ведёт себя, как Россия, — использует газ в политических конфликтах
Reuters

Возможно, этой зимой испанцы не смогут согреться за прежнюю цену, пишет Le Journal du Dimanche. Как и было объявлено ещё в июле, Алжир прекращает наполнение газопровода, который связывает Европу и Магриб. Он ежегодно направлял через Марокко в Испанию и Португалию 10 млрд кубометров газа. Так что Испания половину потребляемого газа получала именно от Алжира, а Марокко при этом пользовался статусом страны-транзитёра, что приносило ему до €200 млн в год.

Чтобы наказать Марокко, Алжир и решил прекратить поставки. Причём причиной тому стала короткая фраза во время видеоконференции ООН. Глава МИД Алжира напомнил, что его страна поддерживает право на самоопределение народа Западной Сахары. В ответ на это представитель Марокко заметил, что народ Кабилии внутри Алжира больше, чем кто-либо, заслуживает такого права.

Для суверенитета и единства Алжира это большая угроза, к тому же Алжир обвиняет Марокко в попытках использовать народное возмущение в Хираке и в поддержке террористов, которые поджигали леса в Кабилии. В итоге Алжир в одностороннем порядке разорвал дипломатические отношения со своим соседом. Граница между ними уже закрыта, а теперь и газ тоже идти не будет.

«Алжир съёживается вокруг самого себя и пускается в нападение, используя свои старые рефлексы — обличать иностранную силу, чтобы объяснить происходящие в нём кризисы, — приводит автор статьи слова аналитика Пьера Разу. — Геополитическая выгода от этой новой инициативы никакая, но алжирским властям плевать, потому что повышение цены на газ и нефть даёт им поле для манёвра перед общественным мнением, которое ждёт перераспределения социальных благ».

В Марокко эту новость встретили с пренебрежением. Вражда между Алжиром и Рабатом — история не новая. Но за последнее время Марокко добилось превосходства. От оборонительной позиции марокканская дипломатия перешла в наступление, в особенности в зоне Сахеля, отмечает другой аналитик Флавьен Бурра. Рабат всё больше и больше обозначает себя как африканско-атлантическое государство. Так что, по его словам, возможно, Алжир ведёт себя, как Россия, используя газ в качестве рычага давления в политических конфликтах, как недавно было в случае с Украиной или Молдавией.

В любом случае все эти события беспокоят европейцев, поскольку пятой по величине экономике Европы, Испании, придётся самостоятельно разрешать свои энергетические проблемы. Алжирские власти пообещали сделать всё возможное, чтобы компенсировать закрытие газопровода. В частности, увеличить поставки через другой газопровод, который идёт по дну моря, а также через поставки сжиженного газа, которые, впрочем, скажутся на цене газа.

Что же до вопроса о Западной Сахаре, то им занимается новый спецпосланник ООН Стаффан де Мистура. Он постарается вновь организовать референдум для местных жителей и сделать так, чтобы война слов и газа не превратилась в открытый конфликт, пишет Le Journal du Dimanche.

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Le Journal du Dimanche Франция Европа
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