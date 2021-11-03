JDD: Алжир ведёт себя, как Россия, — использует газ в политических конфликтах

У Алжира и Марокко давний конфликт, связанный со статусом Западной Сахары. И после недавнего обострения Алжир перекрыл газопровод, который поставлял газ в Испанию через Марокко. Как отметил в общении с изданием Le Journal du Dimanche один из экспертов, Алжир ведёт себя, как Россия, используя газ как политический рычаг.

Возможно, этой зимой испанцы не смогут согреться за прежнюю цену, пишет Le Journal du Dimanche. Как и было объявлено ещё в июле, Алжир прекращает наполнение газопровода, который связывает Европу и Магриб. Он ежегодно направлял через Марокко в Испанию и Португалию 10 млрд кубометров газа. Так что Испания половину потребляемого газа получала именно от Алжира, а Марокко при этом пользовался статусом страны-транзитёра, что приносило ему до €200 млн в год.



Чтобы наказать Марокко, Алжир и решил прекратить поставки. Причём причиной тому стала короткая фраза во время видеоконференции ООН. Глава МИД Алжира напомнил, что его страна поддерживает право на самоопределение народа Западной Сахары. В ответ на это представитель Марокко заметил, что народ Кабилии внутри Алжира больше, чем кто-либо, заслуживает такого права.



Для суверенитета и единства Алжира это большая угроза, к тому же Алжир обвиняет Марокко в попытках использовать народное возмущение в Хираке и в поддержке террористов, которые поджигали леса в Кабилии. В итоге Алжир в одностороннем порядке разорвал дипломатические отношения со своим соседом. Граница между ними уже закрыта, а теперь и газ тоже идти не будет.



«Алжир съёживается вокруг самого себя и пускается в нападение, используя свои старые рефлексы — обличать иностранную силу, чтобы объяснить происходящие в нём кризисы, — приводит автор статьи слова аналитика Пьера Разу. — Геополитическая выгода от этой новой инициативы никакая, но алжирским властям плевать, потому что повышение цены на газ и нефть даёт им поле для манёвра перед общественным мнением, которое ждёт перераспределения социальных благ».



В Марокко эту новость встретили с пренебрежением. Вражда между Алжиром и Рабатом — история не новая. Но за последнее время Марокко добилось превосходства. От оборонительной позиции марокканская дипломатия перешла в наступление, в особенности в зоне Сахеля, отмечает другой аналитик Флавьен Бурра. Рабат всё больше и больше обозначает себя как африканско-атлантическое государство. Так что, по его словам, возможно, Алжир ведёт себя, как Россия, используя газ в качестве рычага давления в политических конфликтах, как недавно было в случае с Украиной или Молдавией.



В любом случае все эти события беспокоят европейцев, поскольку пятой по величине экономике Европы, Испании, придётся самостоятельно разрешать свои энергетические проблемы. Алжирские власти пообещали сделать всё возможное, чтобы компенсировать закрытие газопровода. В частности, увеличить поставки через другой газопровод, который идёт по дну моря, а также через поставки сжиженного газа, которые, впрочем, скажутся на цене газа.



Что же до вопроса о Западной Сахаре, то им занимается новый спецпосланник ООН Стаффан де Мистура. Он постарается вновь организовать референдум для местных жителей и сделать так, чтобы война слов и газа не превратилась в открытый конфликт, пишет Le Journal du Dimanche.