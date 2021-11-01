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Главред: глава «Нафтогаза» заявил о риске войны с Россией без транзита газа

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Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что прекращение транзита газа в Европу через Украину увеличит шансы полномасштабной войны между Москвой и Киевом. Как пишет «Главред», чиновник также добавил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» сделает позиции официального Киева гораздо более уязвимыми, поскольку сдерживающий фактор будет устранён.
Главред: глава «Нафтогаза» заявил о риске войны с Россией без транзита газа
Reuters

Если Кремль прекратит транзит газа в Европу через Украину, то это развяжет российским властям руки в вопросе полномасштабной войны против Киева. Как пишет «Главред», об этом заявил руководитель госкомпании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Витренко отметил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» сделает позиции официального Киева гораздо более уязвимыми, поскольку сдерживающий фактор будет устранён. По его словам, Россия уже использовала газопровод в качестве оружия, якобы перекрыв поставки газа в Европу. 

«Если не будет физического транзита через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми её последствиями», — заявил Витренко.
 
Кроме того, по мнению чиновника, требования, которые Россия предъявляет Германии, и стремление к политическим уступкам на переговорах о новом газовом контракте с правительством Молдавии являются основаниями для всеевропейских санкций против «Северного потока — 2».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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