1+1: украинцев предупредили о повышении цены на газ в январе

Украинцев предупредили, что в январе подорожает стоимость газа для населения. Как передаёт «1+1», уже восемь компаний обнародовали тарифы на следующий месяц, и почти у всех из этих поставщиков цена подскочила.

Газ подорожает в январе. Уже восемь компаний обнародовали тарифы на следующий месяц, и почти у всех из этих поставщиков цена подскочила. Стоимость голубого топлива не изменилась только в компании «Мегаватт». Они предлагают платить почти 6 гривен за кубометр, как и в декабре. В «Нафтогазе» цена выросла на 89 копеек и теперь составит более 7 гривен.

В «Энере» топливо подорожало более чем на полторы гривны. Там установили тариф на уровне почти 9 гривен. «Торговая электрическая компания» подняла цену почти до 10 гривен. Наибольшая стоимость газа пока что у компании «Львовэнергосбыт». Это 10 гривен и 80 копеек за кубометр.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2020 года.