1+1: украинцев предупредили о повышении цены на газ в январе

14:35
Экономист дал прогноз по ситуации с зарплатами в России в 2021 году
Экономист Виталий Калугин дал прогноз по ситуации с зарплатами в России в 2021 году.
14:33
Титов на встрече с Путиным предложил новые меры поддержки бизнеса
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил российскому лидеру Владимиру Путину продлить и расширить комплекс мер поддержки бизнеса.
14:32
Фрейндлих до госпитализации неделю лечилась от коронавируса дома
Народная артистка СССР актриса театра и кино Алиса Фрейндлих, которую госпитализировали с коронавирусной инфекцией COVID-19, в течение недели до этого лечилась дома.
14:23
Экономист оценил перспективы рынка труда в России в 2021 году
Экономист Константин Селянин оценил перспективы рынка труда в России в 2021 году.
14:22
Губернатора Ульяновской области госпитализировали с коронавирусом
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что врачи настояли на его госпитализации из-за коронавируса.
14:21
В ФРГ рассказали о неизменности позиции по «Северному потоку — 2»
Позиция правительства Германии по проекту «Северный поток — 2» не изменилась, вопрос о завершении строительства находится в компетенции бизнеса.
14:17
Фигуристка Трусова поблагодарила тренеров за их работу и терпение
Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию 2020 года Александра Трусова выразила благодарность своим тренерам за подготовку к выступлениям на национальном первенстве.
14:16
В Екатеринбурге предупредили о морозах до –38 °С
По данным уральского управления Гидрометцентра, ночью 30 и 31 декабря температура воздуха на Среднем Урале может опуститься до –38 °С.
14:15
В Росалкогольрегулировании оценили продажи спиртных напитков по итогам трёх кварталов
В Росалкогольрегулировании оценили продажи спиртных напитков по итогам трёх кварталов 2020 года.
14:14
В рыболовецком колхозе имени Калинина прокомментировали ситуацию с судном «Онега»
Андрей Заика, председатель рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина, которому принадлежит судно «Онега», прокомментировал ситуацию.
14:14
Экипаж затонувшего судна «Онега» ищут пять кораблей
Экипаж затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега» ищут пять кораблей. Об этом сообщил первый заместитель начальника главного управления МЧС Архангельской области Александр Бахтин.
14:13
Жителя Кемерова оштрафовали за фото Гитлера на онлайн-акции «Бессмертный полк»
Житель Кемерова Дмитрий Бородаенко, опубликовавший фото Гитлера на онлайн-акции «Бессмертный полк», признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 354.1 УК России (покушение на реабилитацию нацизма).
14:02
Майгуров объяснил включение Бабикова в состав сборной России на январские этапы КМ по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал включение Антона Бабикова в состав мужской национальной команды на январские этапы Кубка мира по биатлону.
14:01
Голикова прогнозирует улучшение ситуации с коронавирусом к весне
Вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью РИА Новости заявила, что продолжение вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию к весне.
14:00
Марион Котийяр поделилась воспоминаниями о роли Эдит Пиаф
Французская актриса Марион Котийяр поделилась воспоминаниями о роли Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете».
14:00
Путин и президент Финляндии обсудили сотрудничество двух стран
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Финляндии Саули Ниинистё.
13:53
Матыцин о мотивировочной части решения CAS: никаких сногсшибательных сюрпризов там не будет
Министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность, что после публикации мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении российского спорта не вскроются новые детали, которые повлияют на спортсменов.
13:50
Иммунолог дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.
13:50
Инфекционист рассказал об условиях вакцинации от COVID-19 для пожилых
Вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал об условиях вакцинации от COVID-19 для пожилых.
13:50
Иммунолог рассказала о методах реабилитации после перенесённого COVID-19
Заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина рассказала о методах реабилитации после перенесённого COVID-19.
13:49
В Москве продлили программу льготной аренды для субъектов малого бизнеса
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что программу льготной аренды городских помещений для малого бизнеса продлили на будущий год.
13:48
Виктор Добронравов рассказал о фильме «Огонь»
Заслуженный артист России Виктор Добронравов рассказал о фильме Алексея Нужного «Огонь», в котором сыграл пожарного.
13:45
В МЧС не подтвердили данные об одном найденном погибшем с судна «Онега»
Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин заявил, что данные об одном найденном погибшем с судна «Онега», которое затонуло в Баренцевом море, не подтверждаются.
13:42
В кабмине пообещали оказать поддержку семьям рыбаков с судна «Онега»
Семьям рыбаков и членов экипажа рыболовецкого судна, пропавшим после крушения судна «Онега» в Баренцевом море, государство окажет поддержку.
13:41
Макгрегор сместил Нурмагомедова с первого места рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.
13:38
В Ставропольском крае провели более миллиона тестов на COVID-19
С начала пандемии в Ставропольском крае провели 1,07 млн тестов на COVID-19, заявил губернатор Владимир Владимиров.
13:37
В Мурманской области рассказали о реабилитации для медиков, переболевших COVID-19
В Мурманской области медики, переболевшие коронавирусом, смогут пройти реабилитацию за счёт регионального правительства, заявил губернатор Андрей Чибис.
13:30
На улицах Москвы разместили более 1,5 тысячи праздничных плакатов
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что на улицах города разместили более 1,5 тыс. праздничных плакатов с поздравлениями с Новым годом и Рождеством.
13:27
В БДТ рассказали о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, госпитализированная в Санкт-Петербурге с коронавирусной инфекцией, находится в реанимации, её состояние стабильное.
13:26
Песков прокомментировал отсутствие у Путина прививки от коронавируса
Отсутствие прививки от коронавируса у президента России Владимира Путина не влияет на доверие к российской вакцине от COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
13:25
Учёный прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Академик РАН, доктор медицинских наук Владимир Порханов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
13:19
Николишин не видит ничего страшного в поражении России от Чехии в матче МЧМ
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года по хоккею Андрей Николишин прокомментировал поражение молодёжной сборной России от национальной команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).
13:16
Присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев
Присяжные заседатели признали солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в воинской части в Забайкальском крае восемь человек, виновным.
13:11
В Нагорном Карабахе прокомментировали заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) прокомментировало заявление оборонного ведомства Азербайджана.
13:08
КС признал законным ограничение передвижения во время пандемии
Конституционный суд России постановил, что власти российских регионов имеют право устанавливать ограничения на передвижение граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
13:02
В Татарстане прокомментировали ситуацию с пандемией
В Татарстане зафиксировали 105 случаев коронавируса за сутки.
13:02
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Челябинской области выявили 310 новых случаев COVID-19 за сутки, заявили в региональном оперативном штабе.
13:01
Тренер сборной Чехии прокомментировал победу над Россией на МЧМ по хоккею
Главный тренер молодёжной сборной Чехии Карел Млейнек прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).
12:59
Филологи рассказали о правилах праздничного этикета
Филологи дали рекомендации, как и когда лучше всего поздравлять с Новым годом и Рождеством родственников, друзей и коллег.
12:57
Эксперт прокомментировал ситуацию с рыболовецким судном «Онега»
Капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко прокомментировал ситуацию с рыболовецким судном «Онега».
12:57
Мишустин выразил соболезнования в связи с крушением судна «Онега»
Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции прокомментировал ситуацию с крушением судна «Онега» в Баренцевом море.
12:55
Экс-глава Серпуховского района Шестун сообщил ОНК о намерении обжаловать приговор
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун заявил ОНК, что «расстроен приговором» суда. Об этом RT сообщил один из членов ОНК, посетивших экс-чиновника в СИЗО «Матросская тишина».
12:52
В Белоруссии не получали уведомлений о переносе ЧМ-2021 по хоккею из Минска
Федерация хоккея Белоруссии не получала официальных уведомлений от Международной федерации хоккея (IIHF) о переносе матчей чемпионата мира 2021 года по хоккею из Минска.
12:38
Глава ЦБ рассказала, кому нужен слабый рубль
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, кому нужен слабый рубль.
12:37
Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом
Актрису театра и кино народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали из-за заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонии. Об этом в Facebook сообщил петербургский историк Константин Богуславский.
12:27
Бабиков, Малиновский и Стрельцов вошли в состав сборной России на январские этапы КМ по биатлону
Пресс-служба Союза биатлонистов России огласила состав мужской национальной команды на январские этапы Кубка мира по биатлону.
12:25
В МЧС рассказали о погодных условиях на месте крушения судна «Онега»
В районе крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море наблюдаются волны высотой 4 м. Как сообщили в МЧС России, температура воздуха на месте ЧП — -20 °С.
12:23
Глава МИД Украины заявил об окончательном разрыве с «русским миром»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу «Международная политика» заявил, что его страна окончательно разорвала отношения с «русским миром».
12:18
Кожевников о матче МЧМ с Чехией: столько брака в передачах и бросках я вижу в первый раз
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал поражение молодёжной сборной России от национальной команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).
12:15
В Подмосковье появилась интерактивная карта ёлочных базаров
На сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья опубликовали интерактивную карту ёлочных базаров.