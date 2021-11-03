Forbes: США зря винят в высоких ценах на нефть Россию и ОПЕК — законы рынка

США обвиняют Россию и ОПЕК в нежелании повышать добычу нефти, из-за чего цена на неё растёт. Однако, по словам обозревателя Forbes, дело совсем в другом. В частности, во время пандемии спрос на газ и нефть упал, соответственно, и производить их стали меньше, а теперь, когда спрос восстановился, предложение за ним не успевает. И такая же картина в самих США.

Президент США Джо Байден обвинил Россию и ОПЕК в высоких ценах на нефть. По его словам, цены на нефть и газ растут именно потому, что добывающие страны не хотят повышать уровень добычи.

Однако автор статьи в Forbes Роберт Рапье с этим не согласен. По его словам, главная причина, почему последний год цены на нефть росли, заключается в сокращении добычи нефти в США на 3 млн баррелей в день во время пандемии. К этому добавилась ценовая война между Россией и Саудовской Аравией прямо накануне пандемии. А затем и пандемия обвалила спрос и, соответственно, цены.

А затем с лета спрос стал расти и к осени в США он стал выше, чем предложение. Штаты стали импортировать нефть, и её цена тоже взлетела. Плюс во время пандемии некоторые производители вышли из игры, и быстро вернуться они не смогут.

Так что вместо того, чтобы просить Россию и страны ОПЕК добывать больше нефти, Штатам стоит посмотреть на самих себя и свою нефтяную отрасль, пишет автор статьи. При этом Джо Байден, по его словам, ведёт опасную энергетическую политику, которая может вылиться в новые кризисы в дальнейшем.

У ОПЕК и России есть дополнительные мощности, но не факт, что они захотят их использовать, чтобы помочь американцам снизить цены. Так, по некоторым оценкам, в первом квартале 2021 года они могли добывать на 9 млн баррелей в день больше. Но в четвёртом квартале эта цифра, вероятно, упадёт до 4 млн баррелей в день.

В интересах России и ОПЕК держать цены на высоком уровне. «У них нет никакой обязанности повышать добычу, чтобы принести нам в США облегчение. Мы можем на них оказывать давление и давать стимулы, но вся ситуация возникла не из-за их отказа добывать больше нефти», — пишет автор статьи. Впрочем, Россия и ОПЕК могли бы помочь Штатам, если бы захотели, пишет Forbes.