DE: «передаёт энергетический рынок в руки России» — Трюдо осудили за обещание снизить выбросы нефтегазовой отрасли Канады

На полях саммита по климату COP26 премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении сократить выбросы от нефтегазовой отрасли страны и достичь углеродной нейтральности до 2050 года, пишет Daily Express. Тем не менее Трюдо подвергся критике за подобную инициативу, так как в Канаде опасаются, что её воплощение в жизнь увеличит контроль России над мировым энергетическим рынком.

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо раскритиковали за намерение снизить выбросы от нефтегазовой отрасли страны, сообщает Daily Express. Критики подобной инициативы опасаются, что в результате контроль над мировым энергетическим рынком окажется в руках таких стран, как Россия и Иран.

Выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго, Трюдо объявил о намерении снизить на 75% выбросы метана в нефтегазовой отрасли к 2030 году по отношению к показателям 2012 года, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

«Мы ограничим выбросы от нефтегазовой промышленности и обеспечим их сокращение в темпе и масштабах, необходимых для достижения нулевого уровня выбросов до 2050 года», — заявил Трюдо.

Глава государства отметил, что для крупной нефтегазодобывающей страны это «задача не из лёгких», однако указал на необходимость подобных мер. По словам канадского премьера, он надеется, что это важное обязательство вдохновит другие богатые ресурсами страны последовать примеру Оттавы и сократить выбросы парниковых газов для борьбы с изменением климата.

Тем не менее в Канаде не все остались довольны инициативой правительства. Критики решения утверждают, что это приведёт к усилению контроля над энергетическим рынком России во главе с президентом Владимиром Путиным.

В частности, премьер канадской провинции Альберта Джейсон Кеннеди осудил решение, которое, по его словам, правительство приняло, не посоветовавшись с провинцией, которая «фактически владеет подавляющим большинством канадских запасов нефти и газа». Кеннеди напомнил, что Альберта занимает третье место по запасам нефти в мире.

«Я надеюсь, что федеральное правительство понимает, что если они пытаются фундаментально ограничить разработку канадских ресурсов, то они просто передают мировой энергетический рынок таким странам, как Иран, Саудовская Аравия, Венесуэла и Россия Путина. Это плохо для окружающей среды и плохо для всего мира», — заявил политик.

Как напоминает Daily Express, ранее на Москву возложили ответственность за стремительный рост цен на газ, который привёл к началу энергетического кризиса в Европе. В частности, Кремль обвиняли в сокращении поставки газа в Европу в попытке повлиять на одобрение немецкими регуляторами газопровода «Северный поток — 2». Издание отмечает, что влияние Путина на европейские цены на энергоносители настолько велико, что на них сказываются не только действия, но и устные заявления российского лидера.

На прошлой неделе оптовая цена на газ в Европе снизилась, после того как Путин поручил главному исполнительному директору «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить запасы газа в Германии и Австрии. Впрочем, как полагает Daily Express, прежние действия президента России говорят о том, что у ЕС есть все причины опасаться того, что Кремль получит больший контроль над энергетическим рынком.