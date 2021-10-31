Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: Грета Тунберг потребовала от развитых стран взять на себя «историческую ответственность» за климатический кризис

Материал представлен в переводе ИноТВ
Шведская экоактивистка Грета Тунберг потребовала расширить представительство стран глобального Юга на предстоящей Конференции ООН по изменению климата в Глазго, передаёт Frankfurter Allgemeine. По её словам, именно страны глобального Севера несут историческую ответственность за кризис, в основе которого лежит «климатическая несправедливость».

Незадолго до начала всемирного климатического саммита в Глазго экоактивистка Грета Тунберг призвала к увеличению числа участников — представителей стран глобального Юга.

ГРЕТА ТУНБЕРГ, экоактивистка: Несправедливо, когда одна страна посылает очень много представителей, а другая представлена в недостаточной степени. Конечно, это создаёт дисбаланс. В основе этого кризиса лежит климатическая несправедливость. Пока мы игнорируем историческую ответственность стран глобального Севера, прямые переговоры не увенчаются успехом.
 
В воскресенье представители Организации Объединённых Наций соберутся в Шотландии, чтобы достигнуть согласия относительно замедления повышения средней температуры на земле.
 
В Лондоне представительница Швеции Тунберг дала интервью BBC. Она также присоединилась к сопровождавшейся громкими лозунгами демонстрации перед зданием главного офиса банковской корпорации в британской столице. Участники потребовали от финансовых институтов прекратить финансирование добычи ископаемого топлива.
 
Дата выхода в эфир 30 октября 2021 года. 
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источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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банк Великобритания Грета Тунберг демонстрация климат Лондон окружающая среда ООН протест саммит Шотландия экология
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