FAZ: Грета Тунберг потребовала от развитых стран взять на себя «историческую ответственность» за климатический кризис

Шведская экоактивистка Грета Тунберг потребовала расширить представительство стран глобального Юга на предстоящей Конференции ООН по изменению климата в Глазго, передаёт Frankfurter Allgemeine. По её словам, именно страны глобального Севера несут историческую ответственность за кризис, в основе которого лежит «климатическая несправедливость».
Незадолго до начала всемирного климатического саммита в Глазго экоактивистка Грета Тунберг призвала к увеличению числа участников — представителей стран глобального Юга.
ГРЕТА ТУНБЕРГ, экоактивистка:Несправедливо, когда одна страна посылает очень много представителей, а другая представлена в недостаточной степени. Конечно, это создаёт дисбаланс. В основе этого кризиса лежит климатическая несправедливость. Пока мы игнорируем историческую ответственность стран глобального Севера, прямые переговоры не увенчаются успехом.
В воскресенье представители Организации Объединённых Наций соберутся в Шотландии, чтобы достигнуть согласия относительно замедления повышения средней температуры на земле.
В Лондоне представительница Швеции Тунберг дала интервью BBC. Она также присоединилась к сопровождавшейся громкими лозунгами демонстрации перед зданием главного офиса банковской корпорации в британской столице. Участники потребовали от финансовых институтов прекратить финансирование добычи ископаемого топлива.
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