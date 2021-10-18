Times: Россия предложила Великобритании помощь в облегчении энергетического кризиса

Россия готова помочь Великобритании в преодолении энергетического кризиса, передаёт The Times со ссылкой на заявление российского посла в Лондоне Андрея Келина. Как отмечает издание, несмотря на обвинения в манипуляциях рынком газа, Келин подчеркнул, что Москва не придерживает это ископаемое топливо из политических соображений.
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что страна готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса, добавив, что Россия пока не торопится достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов, сообщает The Times.
На фоне четырёхкратного роста цен на газ за последние месяцы в интервью телеканалу BBC1 Келин отметил, что Москва готова прийти на помощь Лондону и сделать всё возможное, «чтобы облегчить условия, которые сейчас создали настоящий кризис». При этом российский посол уточнил, что всего около 2% газа поступает в Великобританию из России.
Как напоминает The Times, Россию обвиняют в попытках манипулировать рынком газа качестве рычага политического давления на Европу. Однако Келин поспешил отвергнуть все обвинения, подчеркнув, что страна, безусловно, не придерживает газ из политических соображений.
Отвечая на вопрос о том, должна ли Россия стремиться к нулевому уровню выбросов быстрее, чем к 2060 году, к которому президент Владимир Путин поставил цель добиться «углеродной нейтральности», Келин подчеркнул, что Москва спешить не намерена. «Мы не слишком торопимся... Мы не считаем, что ставить искусственные цели, то есть не слишком хорошо просчитанные цели, может помочь в этой ситуации», — заявил дипломат.
При этом, как отмечает издание, после того как британскому премьеру Борису Джонсону сообщили, что китайский лидер Си Цзиньпин не приедет на 26-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Келин рассказал, что Путин также может не присутствовать. Посол уточнил, что решение об этом визите ещё окончательно не принято, но в любом случае от России приедет делегация «очень высокого уровня» в составе более 200 человек.
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