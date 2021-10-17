«Есть несколько карт в рукаве» — Telegraph оценила перспективы соглашения между Лондоном и Москвой в случае усугубления энергетического кризиса

В случае усугубления энергетического кризиса, в центре которого находится Великобритания, страна может пойти на соглашение об увеличении поставок газа из России. Как отмечает The Daily Telegraph, Лондон может убедить Москву продавать больше газа, отказавшись от осуждения «военных и стратегических авантюр в Крыму и на Украине» и начав переговоры по торговым сделкам с Россией.

Выступая на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», президент России Владимир Путин опроверг тот факт, что Москва использует поставки газа в Европу для продвижения собственных интересов. «Россия вообще не использует никакого оружия», — заявил российский лидер в ответ на вопрос, использует ли его страна энергию как оружие, назвав все обвинения «политически мотивированной болтовнёй».

Как отмечает The Daily Telegraph, нет никаких сомнений в том, что Европа охвачена энергетическим кризисом, по масштабу сравнимым с кризисом 1970-х годов. При этом Великобритания находится в самой гуще этого кризиса: цены на энергоносители растут, а энергетические компании разоряются.

Тем не менее издание полагает, что Путин, «хорошо разбирающийся в искусстве манипуляций», без колебания пользуется всеми рычагами, которые есть в его распоряжении. Поставки газа являются таким же инструментом войны, как российские танки и ракеты. И направлены они туда же — в сердце Запада.

Энергетический кризис в Великобритании и Европе назревал годами. За последний год оптовые цены на газ выросли более чем в пять раз. Кроме того, в некоторые дни торговли цены взлетали на 20% или 30%, что является признаком того, что рынок находится в состоянии сильного стресса.

Одной из причин The Daily Telegraph называет переход на более чистые, возобновляемые источники энергии, который означает, что газ рассматривается в качестве «надёжного, не слишком грязного переходного топлива» и спрос на него растёт. Увеличению спроса также способствовали масштабные программы стимулирования экономик по всему миру в связи с восстановлением стран после пандемии коронавируса.

Более того, тот факт, что большая часть спроса приходится на Азию, означает, что у Европы нет надёжных источников поставок. А Россия, единственная страна, у которой есть достаточно запасов для решения кризиса, сдерживала поставки, чтобы максимально увеличить своё влияние на Запад, а также чтобы напомнить, насколько сильно континент зависит от поставок энергоносителей.

Впрочем, как отмечает издание, Великобритания меньше прочих европейских стран зависит от поставок из России. В частности, подавляющее большинство газа в страну поступает из британских территориальных вод, а остальное — от надёжных партнёров, таких как Норвегия, Катар и другие страны Ближнего Востока. Всего менее 3% поставок приходится на Россию.

«Мы не зависим от российских нефти или газа. Мы не опасаемся относительно безопасности поставок. Это вопрос высоких мировых цен на газ. Европа получает около 41 процента газа из России. Они в значительной степени подвержены угрозе давления со стороны Москвы. Великобритании повезло иметь суверенный доступ к запасам газа в Северном море, чего нет у многих европейских стран, поэтому мы намного лучше защищены, чем наши европейские партнёры», — заявил высокопоставленный источник в британском правительстве.

Тем не менее издание предупреждает, что решения Москвы в значительной степени определяют мировую цену на газ, от чего зависит, сможет ли Великобритания закупить необходимое его количество.

Как отмечает The Daily Telegraph, в настоящий момент в отношениях России и Великобритании началась оттепель. В частности, российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович снова посещает матчи команды после 18-месячного перерыва, связанного с визовыми проблемами. Кроме того, британцы всё реже слышат о «возмутительных отравлениях на британской земле». В связи с этим издание задаётся вопросом, можно ли говорить о подготовке почвы для «соглашения», по которому Россия будет поставлять больше газа в Великобританию?

В этом вопросе «у Великобритании есть несколько карт в рукаве». Так, Лондон может отказаться от осуждения «военных и стратегических авантюр России в Крыму и на Украине». Вдобавок Лондон может облегчить размещение российскими компаниями своих акций на лондонской бирже, что было бы весьма кстати на фоне того, что в четверг российский рынок акций вырос и обновил в течение торговой сессии максимум.

Более того, в крайнем случае Великобритания могла бы убедить Россию продавать больше газа, согласившись на переговоры по торговым сделкам, от которых ранее Лондон отказался из-за «плохой репутации» Москвы. Это способствовало бы «интеграции российской экономики в западный мир» и стало бы прецедентом для сделок с другими странами.

Однако «что действительно убедило бы Россию», так это долгосрочные контракты на поставку газа, в которых этому ископаемому топливу было бы гарантировано место среди энергоресурсов на долгие годы, полагает The Daily Telegraph. По мнению экспертов, в кризисное время заключать долгосрочные контракты было бы невыгодно, однако подобные договорённости защитили бы Великобританию от резких колебаний цен на газ.

Безусловно, подчёркивает издание, до подобных радикальных мер ещё далеко. Сейчас британское правительство даже не рассматривает этот вопрос. Ожидается, что ближе к ноябрю Россия заполнит собственные хранилища, а значит, сможет увеличить предложение на мировом рынке. Кроме того, вполне возможно, зимой Европу ждёт довольно мягкая погода, что приведёт к снижению спроса на энергоносители.