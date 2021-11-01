Несвоевременность и нереалистичные цели — WSJ оценил перспективы саммита по климату в Глазго

Климатический саммит в Глазго не только не поспособствует борьбе с изменением климата, но и навредит мировой экономике на фоне энергетического кризиса, пишет The Wall Street Journal. Издание призывает адаптироваться к существующей политической реальности и сосредоточиться на энергетических инновациях, вместо того чтобы ставить нереалистичные цели.

В эти выходные мировые лидеры съезжаются на 26-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, чтобы попытаться решить проблему изменения климата. Тем не менее, как отмечает The Wall Street Journal, этот климатический саммит может стать самым неудачным в истории, так как не только не будет иметь никакого значения для климата, но и нанесёт существенный ущерб мировой экономике.

Издание называет «нелепой» идею проведения подобного саммита в то время, когда Европа готовится к зимнему топливному кризису, администрация президента США Джо Байдена призывает ОПЕК увеличить добычу нефти, а угольные электростанции Китая наращивают производство на фоне дефицита электроэнергии в стране.

Кроме того, The Wall Street Journal обращает внимание на название самого мероприятия. Название COP26 он получил, так как подобных саммитов под эгидой ООН было уже 25. При этом Организация Объединённых Наций признаёт, что страны добились незначительного прогресса в выполнении предыдущих обязательств по борьбе с изменением климата.

Однако «вместо того, чтобы приспособиться к этой политической реальности», делегаты в очередной раз съехались со всего мира, чтобы дать ещё более нереалистичные обещания.

Основные приоритеты саммита — обещание достичь чистого нулевого уровня выбросов парниковых газов к определённой дате, например к 2050 году, а также попытка убедить развитые страны заплатить более бедным государствам, чтобы они сокращали выбросы CO2. Как полагает издание, «ни то, ни другое не будет иметь большого значения».

В частности, деятельность по борьбе с изменением климата развивающихся стран зависит от «взяток» стран развитых. Так, из 75% сокращения выбросов углекислого газа, которого Филиппины планируют достичь к 2030 году, 72% зависит от иностранной помощи.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на этой неделе призвала к увеличению финансирования сокращения выбросов: для этого достаточно «минимального» уровня в размере $100 млрд в год. При этом, как отметил генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой, в ближайшие пять лет АСЕАН потребуется не менее $367 млрд для финансирования своих энергетических целей.

The Wall Street Journal напоминает, что впервые богатые страны пообещали выделить $100 млрд ещё в 2009 году, однако эти средства до сих пор не поступили. Впрочем, у налогоплательщиков в этих странах желания выделять деньги на пользу климата станет ещё меньше, когда они поймут, кто не приедет на COP26: лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Пекин в 2020 году пообещал сократить выбросы в атмосферу — но только после 2030 года. Пока же Китай увеличивает число угольных электростанций, так как видит экономический рост гораздо более приоритетной задачей. В свою очередь, бюджет Москвы держится на добыче нефти и газа. При этом Путин не будет возражать, если Западная Европа перейдёт на нулевой уровень выбросов, — так у него будет больше энергетических рычагов.

Издание указывает на несоответствие между риторикой об изменении климата и тем, что мировая общественность готова сделать для решения проблемы. В частности, сторонники борьбы с глобальным потеплением, несмотря на все громкие заявления, от потребления ископаемого топлива не отказываются, понимая, что того требуют современное общество и развитие.

Экоактивисты «могли бы оказать услугу всем, включая самих себя», если бы перестали притворяться, что могут побороть изменение климата, и больше бы думали об адаптации и энергетических инновациях. «Увы, проще давать ложные обещания и требовать перераспределения доходов», — пишет The Wall Street Journal.