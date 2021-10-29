CNN назвал «реальную причину» отсутствия Путина на саммите G20: не видит в таких встречах особой пользы
Речь идёт о президенте России Владимире Путине и о китайском лидере Си Цзиньпине. Они сюда, в Рим, не приедут. Однако, как ожидается, они примут участие в этом мероприятии, по крайней мере, посредством видеосвязи.
Давайте узнаем подробности у нашего корреспондента Селины Ван, которая находится сейчас в Токио. Однако я бы хотел начать с Сэма Кайли, который сейчас находится с нами на прямой связи из Москвы. Он расскажет нам о решении господина Путина отказаться от поездки в Рим.
Сэм, объясните, что произошло и почему здесь, в Риме, президента Путина сейчас нет.
СЭМ КАЙЛИ, старший международный корреспондент CNN: Официальная позиция состоит в том, что у России сейчас проблема с COVID. И, Вульф, это действительно так: здесь, по официальным данным, ежедневно от коронавируса умирают более тысячи человек. Очевидно, что окружение Владимира Путина не хочет, чтобы он находился в той обстановке, в которой проходят все эти встречи один на один.
Однако, Вульф, реальная причина тут кроется в том, что Владимир Путин не особо высоко ценит подобные встречи, зато он ценит хаос в рядах своих противников. И нет никаких сомнений в том, что он сейчас сидит и наблюдает за распрями между англоговорящим миром и континентальной Европой. Между Францией и Соединённым Королевством сейчас идёт очень серьёзная дипломатическая перепалка по поводу рыболовства и других вопросов.
После афганского фиаско отношения между США и их союзниками в континентальной Европе действительно испортились.
В ближайший год реальное внимание Владимира Путина будет сосредоточено на двусторонней встрече с Джо Байденом. Джо Байден — это единственный человек, которого он считает достаточно крупной фигурой для проведения с ним встречи. Другой такой человек — это председатель КНР. Он (Владимир Путин. — ИноТВ) относит себя именно к этой обойме лидеров. И опираясь на опыт прошлых лет, он полагает, что от этих масштабных встреч мировых лидеров мало пользы.
В прошлом он всегда использовал их в качестве возможности для, скажем так, выпадов в адрес американского президента. При этом он уделял особое внимание двусторонним встречам, которые неофициально проходят во время таких мероприятий, как саммит «Большой двадцатки» и прочих. Вульф.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 29 октября 2021 года.
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