CNN назвал «реальную причину» отсутствия Путина на саммите G20: не видит в таких встречах особой пользы

Официально Владимир Путин не поехал на саммит G20 из-за проблемы с коронавирусом в его стране, передаёт корреспондент CNN Сэм Кайли. Однако реальная причина, по словам журналиста, состоит в том, что российский лидер не особо высоко ценит подобные мероприятия. Более того, Путин считает, что от таких крупных встреч с участием мировых лидеров мало пользы, говорится в материале.

Добро пожаловать обратно. Мы продолжаем освещать поездку Джо Байдена в Рим на саммит «Большой двадцатки», который пройдёт в эти выходные. При этом, как мы уже сообщали, особое внимание сейчас уделяется тому факту, что два крупных лидера приняли решение не покидать свою страну во время этого критически важного мероприятия.



Речь идёт о президенте России Владимире Путине и о китайском лидере Си Цзиньпине. Они сюда, в Рим, не приедут. Однако, как ожидается, они примут участие в этом мероприятии, по крайней мере, посредством видеосвязи.



Давайте узнаем подробности у нашего корреспондента Селины Ван, которая находится сейчас в Токио. Однако я бы хотел начать с Сэма Кайли, который сейчас находится с нами на прямой связи из Москвы. Он расскажет нам о решении господина Путина отказаться от поездки в Рим.



Сэм, объясните, что произошло и почему здесь, в Риме, президента Путина сейчас нет.



СЭМ КАЙЛИ, старший международный корреспондент CNN: Официальная позиция состоит в том, что у России сейчас проблема с COVID. И, Вульф, это действительно так: здесь, по официальным данным, ежедневно от коронавируса умирают более тысячи человек. Очевидно, что окружение Владимира Путина не хочет, чтобы он находился в той обстановке, в которой проходят все эти встречи один на один.



Однако, Вульф, реальная причина тут кроется в том, что Владимир Путин не особо высоко ценит подобные встречи, зато он ценит хаос в рядах своих противников. И нет никаких сомнений в том, что он сейчас сидит и наблюдает за распрями между англоговорящим миром и континентальной Европой. Между Францией и Соединённым Королевством сейчас идёт очень серьёзная дипломатическая перепалка по поводу рыболовства и других вопросов.



После афганского фиаско отношения между США и их союзниками в континентальной Европе действительно испортились.



В ближайший год реальное внимание Владимира Путина будет сосредоточено на двусторонней встрече с Джо Байденом. Джо Байден — это единственный человек, которого он считает достаточно крупной фигурой для проведения с ним встречи. Другой такой человек — это председатель КНР. Он (Владимир Путин. — ИноТВ) относит себя именно к этой обойме лидеров. И опираясь на опыт прошлых лет, он полагает, что от этих масштабных встреч мировых лидеров мало пользы.



В прошлом он всегда использовал их в качестве возможности для, скажем так, выпадов в адрес американского президента. При этом он уделял особое внимание двусторонним встречам, которые неофициально проходят во время таких мероприятий, как саммит «Большой двадцатки» и прочих. Вульф.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 29 октября 2021 года.