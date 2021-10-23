France 2: знали, но молчали — нефтегазовую компанию Total ещё в 1980-х предупредили о вреде парниковых газов

Французская нефтегазовая компания ELF, которая на пороге XXI века слилась с Total, в 1985 году узнала о неоспоримом влиянии парниковых газов на потепление климата, однако не предала эти сведения гласности, выяснил в ходе расследования историк Кристоф Боннёй. Нынешнее руководство отрицает наличие в 1970-х каких-либо не известных широкой публике данных и ставит себе целью к 2050 году достичь углеродной нейтральности, передаёт France 2.

Газ и нефть — одни из главных источников выделения парниковых газов, которые приводят к изменению климата. Когда об этом стало известно французским нефтегазовым компаниям? Как они отреагировали, когда об этом узнали?

Ответ на первый вопрос — в этом внутреннем документе от 1985 года, составленном отделом по защите окружающей среды компании ELF, которая тогда являлась государственным предприятием. В этом тексте проблема обозначена чёрным по белому: «Накопление CO 2 и метана в атмосфере и возникающий вследствие этого парниковый эффект неизбежно изменят нашу окружающую среду. Все модели единодушно предсказывают потепление (климата. — ИноТВ)».

Тем не менее в последующие годы риторика компании была противоположной. Такое открытие стало результатом исследования этого историка из Национального центра научных исследований (CNRS).

КРИСТОФ БОННЁЙ, историк, научный сотрудник CNRSS: Там была такая шизофрения, расхождение между тем, что говорили внутри компании, — там не было никаких сомнений — и риторикой, которую вели публично. Там, напротив, продвигали идею, что не надо спешить с действиями, потому что остаётся слишком много сомнений.

Доказательством служит этот конфиденциальный документ от 1993 года, представленный руководству компании. Его название — «Парниковый эффект: предложение программы действий». В нём ответственным советуют заявить, что «не существует точных научных данных о парниковом эффекте», и «показать, что, несмотря на популярную идею, экология уничтожает больше рабочих мест, чем создаёт». Также предлагают «развивать тему о том, что экологические расходы оплачивают налогоплательщики и/или потребители (это неизбежно сказывается на продажной цене)».

В 2000 году произошло слияние компаний ELF и Total. На наш запрос предприятие заявило:

ПРЕСС-СЛУЖБА TOTAL ENERGIES: Неверно утверждать, что Total якобы замалчивала опасность для климата в 1970 годах и в дальнейшем, поскольку Total следовала за развитием научных знаний, доступных широкой публике.

Компания Total Energies поставила себе целью достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году.