Guardian: «дело закрыто» — американские исследователи выявили почти полное единодушие учёных о влиянии человека на климат

Новое исследование Корнеллского университета показало, что в академической среде фактически сложился полный консенсус относительно антропогенного воздействия на климат Земли. По словам американских учёных, эта точка зрения преобладает в более чем 99,9% научных работ, посвящённых этой теме.

Научный консенсус о том, что на изменение климата влияют люди, превысил 99,9%. Об этом свидетельствует новое исследование Корнеллского университета, подтверждающее необходимость глобальных действий в этом направлении накануне саммита Cop26 в Глазго, пишет The Guardian.

По словам авторов работы, степень научной определённости относительно воздействия парниковых газов сейчас аналогична уровню согласия учёных по эволюции и тектонике плит. Это означает, что эксперты практически не сомневаются в том, что сжигание ископаемых видов топлива нагревает планету и вызывает более экстремальные погодные условия, поясняет издание.

Предыдущее подобное изыскание выявило, что 97% исследований, опубликованных в период с 1991-го по 2012 год, поддерживали идею антропогенного воздействия на климат Земли. Новый расширенный и дополненный обзор, сделанный американским университетом, показывает, что к настоящему моменту в академической среде «крошечное меньшинство скептиков сократилось почти до нуля», подчёркивает The Guardian.

Экспертиза Корнеллского университета охватывала научные работы, опубликованные с 2012-го по ноябрь 2020 года, и проводилась в два этапа. Сначала изучилась случайная выборка из 3 тыс. исследований. Среди них обнаружилось только четыре статьи, авторы которых скептически относились к тому, что климатический кризис был вызван людьми.

Затем специалисты провели поиск по всей базе данных из 88 125 исследований по ключевым словам, связанным с климатическим скептицизмом, таким как «природные циклы» и «космические лучи». В результате чего они обнаружили только 28 статей, и все они были опубликованы во «второстепенных» научных журналах.

По словам авторов работы, их исследование показало, что климатический скептицизм среди экспертов сейчас «исчезающе мал». «Фактически дело закрыто. В научном сообществе нет ни одной значимой фигуры, которая сомневалась бы в том, что изменение климата вызвано деятельностью человека», — уверен ведущий автор проект Марк Лайнас.

Выводы американских исследователей перекликаются с мнением, выраженным ведущим научным органом мира — межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата. «Совершенно очевидно, что влияние человека приводит к нагреванию атмосферы, океана и суши», — заявляли её представители в августе.

Широкая общественность всё ещё не понимает всей степени уверенности учёных в этом вопросе, и их консенсус не находит отражения в политических спорах. Это особенно верно для США, где энергетические гиганты финансируют «дезинформационную кампанию», убеждая людей в том, что в науке до сих пор нет согласия о влиянии человека на климат, обращает внимание The Guardian.

Многие высокопоставленные республиканцы продолжают ставить под сомнение связь между человеческой деятельностью и климатическим кризисом. По данным Центра американского прогресса, такой позиции придерживается не менее 30 сенаторов и 109 конгрессменов. Несколько крупных средств массовой информации и социальные сети также продвигают скептические взгляды, «которые практически не имеют научной основы», утверждает издание.

По мнению Лайнаса, исследование его группы должно побудить платформы пересмотреть своё отношение к этому вопросу. «Оно ставит такие компании, как Facebook и Twitter, в затруднительное положение. Ситуация очень похожа на ситуацию с распространением дезинформации о вакцинах — в обоих случаях отсутствует научная основа, и они оказывают разрушительное воздействие на общество. Социальные сети, которые позволяют распространять дезинформацию о климате, должны пересмотреть свои алгоритмы и политику. В противном случае их заставят это сделать регулирующие органы», — заявил он.