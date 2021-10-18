«Наше подводное будущее»: CNN показал, как рост уровня воды скажется на человечестве

Глобальное потепление, вызванное выбросами парниковых газов, приведёт к значительному росту уровня моря, в результате которого территории, где живут миллионы людей, окажутся под водой, пишет CNN со ссылкой на исследование Climate Central. Более того, по словам учёных, даже при самом оптимальном сценарии удар климата по человечеству будет очень силён, тогда как время на принятие контрмер уже на исходе.

Температура на планете стремительно растёт, что приводит к сильнейшим за всю историю засухам, смертоносным наводнениям и таянию арктических льдов. Всё это также ведёт к постоянному повышению уровня моря, которое, если верить учёным, не остановится в ближайшие несколько десятилетий, пишет CNN.

По данным нового исследования группы Climate Central, примерно полусотне крупных прибрежных городов придётся пойти на «беспрецедентные» меры по адаптации к глобальному потеплению, чтобы их наиболее населённые районы не ушли под воду.

Анализ, проведённый в сотрудничестве с Принстонским университетом и Потсдамским институтом изучения климатических изменений, визуально продемонстрировал поразительный контраст между современным миром и миром «нашего подводного будущего». Это будущее станет реальностью в том случае, если температура на планете увеличится на 3 градуса по Цельсию по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи.

Между тем ещё в августе учёные сообщили, что мировая температура уже повысилась примерно на 1,2 градуса по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи. Согласно их расчётам, критический порог — это 1,5 градуса, за которым уже начинаются наиболее серьёзные последствия глобального потепления.

Однако даже при самом оптимистичном сценарии, в рамках которого предполагается, что человечество начнёт урезать выбросы парниковых газов прямо сейчас, а к 2050 году их воздействие окажется нулевым, мировая температура всё равно достигнет пика выше этого критического порога, после чего начнёт постепенно падать.

При менее оптимистичных сценариях (объёмы выбросов продолжают расти и после 2050 года) повышение температуры может достичь планки в 3 градуса уже в 2060-х или 2070-х годах, в то время как уровень воды будет нарастать ещё несколько десятилетий.

«Наши нынешние выборы определят нашу судьбу», — подчеркнул главный научный сотрудник Climate Central и ведущий автор доклада Бенджамин Штраус.

Для того чтобы понять, какие районы мира наиболее уязвимы к повышению уровня моря, исследователи Climate Central использовали глобальные данные по рельефу и численности населения. В основном эти районы сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

При этом в докладе отмечается, что малые островные государства находятся под угрозой «практически полной потери» земель, а 8 из 10 районов, на которых повышение уровня моря скажется наиболее пагубным образом, находятся в Азии. При сценарии потепления на 3 градуса затоплению там могут подвергнуться территории, на которых проживает около 600 млн человек.

Согласно анализу Climate Central, в пятёрку наиболее уязвимых к долгосрочному повышению уровня моря стран входят Китай, Индия, Вьетнам и Индонезия. Исследователи отмечают, что эти же страны в последние годы начали куда активнее использовать уголь в качестве топлива.

Между тем в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН Китай сделал одно важное обещание: Пекин, будучи одним из крупнейших в мире источников парниковых выбросов, обязался перестать открывать новые проекты за рубежом в сфере угольной энергетики.

В то же время, по выкладкам Climate Central, если температура на планете повысится на 3 градуса, то к 2100 году примерно 43 млн китайцев окажутся на территории, которая будет выше уровня высокого прилива. При этом 200 млн человек будут жить в районах, подверженных риску затопления в долгосрочной перспективе.

Последствия климатического кризиса будут усугубляться с каждой десятой и сотой долей градуса. Более того, даже если температура увеличится лишь на 1,5 градуса, экстремальные погодные условия, свидетелями которых мы стали этим летом, будут куда более частым явлением. При этом в случае потепления более чем на 1,5 градуса мир может измениться до неузнаваемости.

Согласно докладу Climate Central, на данный момент в зоне потенциального затопления высоким приливом живут примерно 385 млн человек, причём эта опасность им будет грозить даже в случае сокращения парниковых выбросов.

Если температура вырастет на 1,5 градуса, рост уровня моря будет угрожать 510 млн человек, а если на 3 градуса — то более чем 800 млн человек.

Тем не менее, по словам авторов доклада, в их выкладках не учитываются глобальные данные о существующих береговых защитных сооружениях вроде насыпей и дамб. Однако, по их словам, в связи с текущими климатическими тенденциями данную инфраструктуру наверняка ждут серьёзные изменения.

При этом подобные береговые сооружения отнюдь не бесплатны. И если у богатых стран вроде США и Великобритании деньги на защиту от моря найдутся, вариантов спасения у их менее удачливых коллег может оказаться куда меньше.

Если человечество не примет решительные меры в самом ближайшем времени, то экстремальные погодные явления и повышение уровня моря будут оказывать всё большее влияние на будущее Земли. Учёные уверены, что время для того, чтобы избежать наихудшего сценария, уже на исходе, подытоживает CNN.