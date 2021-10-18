«Наше подводное будущее»: CNN показал, как рост уровня воды скажется на человечестве
Температура на планете стремительно растёт, что приводит к сильнейшим за всю историю засухам, смертоносным наводнениям и таянию арктических льдов. Всё это также ведёт к постоянному повышению уровня моря, которое, если верить учёным, не остановится в ближайшие несколько десятилетий, пишет CNN.
По данным нового исследования группы Climate Central, примерно полусотне крупных прибрежных городов придётся пойти на «беспрецедентные» меры по адаптации к глобальному потеплению, чтобы их наиболее населённые районы не ушли под воду.
Анализ, проведённый в сотрудничестве с Принстонским университетом и Потсдамским институтом изучения климатических изменений, визуально продемонстрировал поразительный контраст между современным миром и миром «нашего подводного будущего». Это будущее станет реальностью в том случае, если температура на планете увеличится на 3 градуса по Цельсию по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи.
Между тем ещё в августе учёные сообщили, что мировая температура уже повысилась примерно на 1,2 градуса по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи. Согласно их расчётам, критический порог — это 1,5 градуса, за которым уже начинаются наиболее серьёзные последствия глобального потепления.
Однако даже при самом оптимистичном сценарии, в рамках которого предполагается, что человечество начнёт урезать выбросы парниковых газов прямо сейчас, а к 2050 году их воздействие окажется нулевым, мировая температура всё равно достигнет пика выше этого критического порога, после чего начнёт постепенно падать.
При менее оптимистичных сценариях (объёмы выбросов продолжают расти и после 2050 года) повышение температуры может достичь планки в 3 градуса уже в 2060-х или 2070-х годах, в то время как уровень воды будет нарастать ещё несколько десятилетий.
«Наши нынешние выборы определят нашу судьбу», — подчеркнул главный научный сотрудник Climate Central и ведущий автор доклада Бенджамин Штраус.
Для того чтобы понять, какие районы мира наиболее уязвимы к повышению уровня моря, исследователи Climate Central использовали глобальные данные по рельефу и численности населения. В основном эти районы сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
При этом в докладе отмечается, что малые островные государства находятся под угрозой «практически полной потери» земель, а 8 из 10 районов, на которых повышение уровня моря скажется наиболее пагубным образом, находятся в Азии. При сценарии потепления на 3 градуса затоплению там могут подвергнуться территории, на которых проживает около 600 млн человек.
Согласно анализу Climate Central, в пятёрку наиболее уязвимых к долгосрочному повышению уровня моря стран входят Китай, Индия, Вьетнам и Индонезия. Исследователи отмечают, что эти же страны в последние годы начали куда активнее использовать уголь в качестве топлива.
Между тем в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН Китай сделал одно важное обещание: Пекин, будучи одним из крупнейших в мире источников парниковых выбросов, обязался перестать открывать новые проекты за рубежом в сфере угольной энергетики.
В то же время, по выкладкам Climate Central, если температура на планете повысится на 3 градуса, то к 2100 году примерно 43 млн китайцев окажутся на территории, которая будет выше уровня высокого прилива. При этом 200 млн человек будут жить в районах, подверженных риску затопления в долгосрочной перспективе.
Последствия климатического кризиса будут усугубляться с каждой десятой и сотой долей градуса. Более того, даже если температура увеличится лишь на 1,5 градуса, экстремальные погодные условия, свидетелями которых мы стали этим летом, будут куда более частым явлением. При этом в случае потепления более чем на 1,5 градуса мир может измениться до неузнаваемости.
Согласно докладу Climate Central, на данный момент в зоне потенциального затопления высоким приливом живут примерно 385 млн человек, причём эта опасность им будет грозить даже в случае сокращения парниковых выбросов.
Если температура вырастет на 1,5 градуса, рост уровня моря будет угрожать 510 млн человек, а если на 3 градуса — то более чем 800 млн человек.
Тем не менее, по словам авторов доклада, в их выкладках не учитываются глобальные данные о существующих береговых защитных сооружениях вроде насыпей и дамб. Однако, по их словам, в связи с текущими климатическими тенденциями данную инфраструктуру наверняка ждут серьёзные изменения.
При этом подобные береговые сооружения отнюдь не бесплатны. И если у богатых стран вроде США и Великобритании деньги на защиту от моря найдутся, вариантов спасения у их менее удачливых коллег может оказаться куда меньше.
Если человечество не примет решительные меры в самом ближайшем времени, то экстремальные погодные явления и повышение уровня моря будут оказывать всё большее влияние на будущее Земли. Учёные уверены, что время для того, чтобы избежать наихудшего сценария, уже на исходе, подытоживает CNN.
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