Independent: нынешним младенцам придётся пережить гораздо больше климатических аномалий

Как показывают исследования, рождённым в настоящее время младенцам придётся на своём веку пережить в несколько раз больше тепловых волн и погодных бедствий, включая лесные пожары, засухи и наводнения, чем их бабушкам и дедушкам. Международная группа исследователей подчёркивает, что такие результаты предвещают серьёзную угрозу для безопасности молодых поколений, и призывают к резкому сокращению выбросов ради защиты их будущего, пишет The Independent.

Согласно исследованиям, рождённый сейчас ребёнок за свою жизнь столкнётся с вдвое большим количеством лесных пожаров, а также переживёт в 2,6 раза больше засух и почти втрое больше наводнений и неурожаев, чем его бабушки и дедушки, появившиеся на свет в 1960-х годах, пишет The Independent. Кроме того, нынешним младенцам придётся пережить в среднем в семь раз больше «тепловых волн».



Такие результаты свидетельствуют о серьёзной угрозе для безопасности молодых поколений, подчёркивает международная группа исследователей климата, опубликовавшая результаты своих исследований в научном журнале Science. Эксперты призывают резко сократить выбросы в атмосферу, чтобы остановить глобальное потепление и защитить будущее молодёжи и всего населения Земли, говорится в статье.



«Наши результаты показывают, что сегодняшние новорождённые будут сталкиваться с семикратным увеличением воздействия экстремальных волн тепла на протяжении всей своей жизни, по сравнению со своими бабушками и дедушками», — рассказал в интервью The Independent ведущий автор исследования профессор Вим Тиери, учёный-климатолог из Брюссельского университета.



По его словам, исследователи также выяснили, что жизнь людей, которым сегодня меньше 40 лет, вскоре окажется «беспрецедентной» с точки зрения того, насколько часто они будут подвергаться негативному воздействию «тепловых волн», засух, неурожая и наводнений, даже если человечеству удастся принять «самые амбициозные» меры в борьбе с изменениями климата и выполнить все свои обязательства в этой сфере.



Исследования показывают, что нынешний «климатический кризис» влияет на вероятность и серьёзность многих типов экстремальных погодных явлений. Например, опубликованное этим летом исследование показало, что смертоносная «тепловая волна» в Северной Америке в 2021 году была, по крайней мере, в 150 раз более вероятна на фоне климатического кризиса. Ещё одно исследование свидетельствует, что рекордные дожди после разрушительных наводнений в Германии в этом году были в девять раз более вероятны из-за глобального потепления, говорится в статье.



Кроме того, согласно прогнозам, самое тяжкое бремя при этом ляжет на молодёжь в развивающихся странах. Например, ребёнок, родившийся в Африке к югу от Сахары в 2020 году, столкнётся с количеством тепловых волн, которое будет примерно в 50 раз больше, чем человек, живущий не в условиях климатического кризиса, сообщает The Independent. «Дети в странах с низким доходом и доходом ниже среднего относятся к числу наиболее уязвимых людей, когда речь идёт об усилении экстремальных климатических явлений», — пояснил профессор Тьери в беседе с журналистами.



Однако прогнозы также показывают, по его словам, что значительный разрыв в отношении климатических воздействий на разные поколения может быть устранён, если страны мира предпримут все необходимые действия, чтобы радикально сократить выбросы и ограничить глобальное потепление до 1,5 °C — тогда мы сможем избежать худших последствий для детей во всём мире и облегчить бремя негативных последствий для будущих поколений, по крайней мере, на 40%, говорится в статье.



Ещё одно исследование, проведённое сайтом Carbon Brief, показало, что для достижения целевого показателя в 1,5 °C нынешним детям придётся сократить выбросы CO 2 в атмосферу до количества в восемь раз меньше, чем это делали их бабушки и дедушки. Такие результаты «обнажают фундаментальную несправедливость изменений климата, передаваемую поколениями», заявил автор этого исследования и учёный-климатолог из Имперского колледжа Лондона Джоэри Рогель.



«Последствия того, что дети на протяжении всей своей жизни страдают от беспрецедентных климатических экстремальных явлений, теперь можно объяснить бездействием сегодняшних взрослых», — подчеркнул он. Это также наглядно показывает, сколько пользы для будущего можно получить в случае резкого сокращения выбросов сейчас, отметил эксперт.