Times: во Франции запретили пластиковую упаковку для фруктов и овощей

Во Франции постепенно будет вступать в силу запрет на использование пластиковой упаковки для фруктов и овощей. С 1 января, например, яблоки и картофель нужно будет продавать либо без упаковки, либо в упаковке из перерабатываемых материалов, передаёт The Times. Впрочем, экологи говорят, что властям нужно было первым делом взяться за другие вопросы.

Во Франции с 1 января запретят упаковывать в пластик некоторые фрукты и овощи, такие как яблоки и картофель, пишет The Times. Французское правительство опубликовало список из 30 продуктов, которые нужно продавать без упаковки или в картонной или иной перерабатываемой упаковке, если их вес менее 1,5 кг. Дальше эта мера будет распространяться и на другие фрукты и овощи: к 2023 году она коснётся помидоров черри, зелёной фасоли и персиков, к 2025 году — спаржи, грибов и вишни. А с 2026 года пластика лишатся даже самые деликатные продукты вроде малины.

Эти нововведения — часть «экономики замкнутого типа», к которой Франция стремится. В прошлом году там приняли закон, чтобы способствовать переработке ресурсов и сокращать количество мусора. По закону под запрет попадают пластиковые трубочки, стаканы и приборы для еды, а также коробки для еды. Со следующего года власти планируют увеличить число питьевых фонтанчиков, чтобы снизить потребление бутилированной воды.

Однако экозащитники говорят, что предложенные меры будут слишком медленно избавлять фрукты от пластиковой обёртки и в них слишком много исключений. Правительство на это отвечает, что, наоборот, Франция в этом деле пионер и подталкивает европейских партнёров принять те же законы. И вот уже Испания и Бельгия согласились внедрять меры по борьбе с мусором.

По словам правительства, около 40% фруктов и овощей упаковано в пластик. И те продавцы, кто не будет подчиняться новому закону, могут быть оштрафованы на сумму до €15 тыс.

По опросам общественного мнения, 60% французов никогда не покупали овощи и фрукты без упаковки, потому что таковых мало и их сложнее взять. Больше 90% респондентов отвечали, что им крайне важно видеть то, что они покупают, а картон или бумага будут этому мешать. Кроме того, французы привыкли трогать продукты, чтобы проверить их состояние, а без плёнки это негигиенично.

Представители этой сферы бизнеса говорят, что с ними особенно жестоко обходятся, хотя они отвечают меньше чем за 1,5% использования пластика в продаже еды. Учитывая нехватку материалов и пандемию, они опасаются, что новые меры скажутся на их конкурентоспособности на европейском рынке.

Экозащитники тоже не очень-то довольны новыми мерами. По их словам, лучше было бы обратить внимание на проблему пластиковых бутылок для воды, пишет The Times.