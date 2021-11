Daily Mail: она ещё и поёт — Грета Тунберг довела фанатов до истерики исполнением хита 80-х

На недавнем концерте в Стокгольме Грета Тунберг решила продемонстрировать свои вокальные данные. 18-летняя шведская экоактивистка спела популярную песню 1980-х годов Never Gonna Give You Up, чем привела в восторг собравшихся единомышленников, сообщает Daily Mail.

Она никогда не стеснялась высказывать своё мнение об окружающей среде. Но на выходных выяснилось, что юная экоактивистка Грета Тунберг иногда не прочь и спеть, пишет Daily Mail. В интернете появилось видео с музыкальным выступлением 18-летней Тунберг. На субботнем концерте в Стокгольме она исполнила хит 1980-х годов британского певца Рика Эстли Never Gonna Give You Up, поясняет издание. Вместе со шведской активисткой на сцену вышел её товарищ из движения Friday for Future Андреас Магнуссон. Когда Тунберг начала напевать первые строки знаменитой песни, толпа фанатов принялась «истерически кричать». Их реакция стала самым настоящим проявлением «гретомании», утверждает Daily Mail. Субботняя акция стала первым в серии из 19 глобальных концертов под названием Climate Live 2021. Их цель — привлечь внимание к проблемам климата и надавить на мировых лидеров накануне глобальной климатической конференции Cop26, которая состоится в Глазго в ноябре, поясняет издание. Выступление Тунберг не осталось без внимания Рика Эстли, который поделился видео с концерта на своей странице в Twitter. Музыкант назвал исполнение экоактивистки «фантастическим» и поблагодарил её по-шведски. Не так давно Тунберг отчитала Великобританию и другие страны за «пустые слова и обещания». Она обвинила их в том, что они слишком много болтают, вместо того чтобы предлагать какие-либо реальные действия, напоминает Daily Mail. Комментарии читателей на сайте Daily Mail: The Redeemer: Хорошо, что она открывает для себя мальчиков, возможно, теперь она оставит нас в покое. dusty234: Я должен признаться, что нахожу эту молодую женщину очень странной и жуткой. Fark Wad: Её пение так же хорошо, как и её советы по климату... не стоит ни хр... WhyYouAngry: Она слишком молода, чтобы быть настолько лицемерной. Donald: Каждый киловатт электричества, который использовался, чтобы освещать это место, запускать громыхающую музыку и дать им возможность повеселиться, потенциально убивает нашу планету... целое поколение хочет обладать всеми благами современной жизни, но при этом изображает своё моральное превосходство. SeahorseSue: Меня поражает то, чему поклоняется сегодняшняя молодёжь.

