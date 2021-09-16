France 24: «человечество обречено» — молодых людей всё больше угнетает изменение климата
Полыхающие леса, знойная жара, засуха, таяние арктических льдов — экстремальные погодные условия беспокоят большинство людей по всему миру. И больше других проблемой обеспокоено молодое поколение, у которых впереди вся жизнь, чтобы наблюдать за тем, как сбываются драматичные прогнозы.
Авторы исследования предупреждают, что эти опасения могут серьёзно отразиться на психическом здоровье молодого поколения. Они также указывают на то, что тревогу молодёжи обостряет тот факт, что правительства не выполняют свои обещания. Чувство, которое изложила экоактивистка Грета Тунберг.
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