Die Welt: Грета Тунберг записала Германию в «климатические злодеи»

Германия является одним из мировых лидеров по выбросам углекислого газа в атмосферу, пишет Die Welt, ссылаясь на слова Греты Тунберг, сказанные на демонстрации движения Fridays for Future в Берлине. В движении отметили, что не будут поддерживать ни одну немецкую партию на грядущих выборах, однако в партии зелёных всё равно надеются, что такое массовое мероприятие поможет качнуть чашу весов в их пользу.

Пандемия коронавируса показала не только уязвимость нашего мира, но и тот факт, что глобальные изменения климата никогда не воспринимались как чрезвычайная ситуация, заявила Грета Тунберг, выступая на трибуне перед Рейхстагом в рамках демонстрации Fridays for Future в Берлине, пишет Die Welt. «Мы не должны сдаваться. Мы хотим перемен. Мы требуем перемен. Мы и есть перемены!» — приводит издание слова Тунберг.

Шведская активистка отметила, что Германия является четвёртой страной мира по объёму выбросов углекислого газа. Как пишет Die Welt, Тунберг назвала Германию одним из крупнейших «климатических злодеев», а также призвала немецких граждан идти на выборы (добавив, правда, что участия в выборах недостаточно).

Выступление «фронтвумен» мирового климатического движения привлекло огромное количество народа, пишет Die Welt. Согласно данным берлинской полиции, демонстрация собрала минимум 10 тыс. человек, однако реальное число участников может быть намного выше. В Fridays for Future сообщили, что численность демонстрации в Берлине составила 100 тыс. человек.

По мнению министра экологии ФРГ Свеньи Шульце, движение Тунберг уже многого добилось: к примеру, в Германии вопрос климата впервые стал самой важной предвыборной темой. При этом участники Fridays for Future явно недовольны действиями политиков, отмечает издание. К примеру, официальный представитель движения Карла Реемтсма заявила, что ни одна из немецких партий не имеет программы по достижению целей, прописанных в Парижском соглашении по климату — в том числе партия зелёных. По словам Реемтсма, зелёные хотели бы получить поддержку от Fridays for Future, но они её не получат и движение не будет делать призывов в пользу какой-либо из немецких партий.

Однако в партии зелёных всё равно надеются, что крупная демонстрация в Берлине незадолго до выборов поможет некоторым неопределившимся сделать выбор в их пользу, отмечает Die Welt. Кандидат в канцлеры от зелёных Анналена Бербок участвовала в шествии и поддержала его высказываниями в соцсетях.

Между тем, мероприятие в Берлине переросло в протестный лагерь, сообщает издание. Участники лагеря провозгласили голодовку и выдвинули ультиматум с требованием дебатов с тремя основными кандидатами в канцлеры ФРГ, а также провозглашением климатического чрезвычайного положения. В противном случае двое из участников голодовки обещают ничего не пить начиная с субботы. Отмечается, что в качестве переговорщика в лагерь протестующих прибыл глава зелёных Роберт Хабек.