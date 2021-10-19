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Der Standard: и зелёным, и ядерщикам — одним обещанием Макрон пытается убить двух зайцев

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На прошлой неделе Эммануэль Макрон объявил о новых инвестициях в атомную энергетику Франции, пишет Der Standard. Часть из них будет направлена на развитие водородных технологий с помощью АЭС. Как отмечает издание, этим шагом Макрон стремится вернуть приоритет атомной промышленности, продемонстрировать заботу о кошельках граждан и успокоить климатических активистов. Однако довольны далеко не все.
Der Standard: и зелёным, и ядерщикам — одним обещанием Макрон пытается убить двух зайцев
Reuters

Год назад Эммануэль Макрон закрыл АЭС Фессенхайм — старейшую атомную электростанцию Франции, расположенную прямо на Рейне. Отключение двух реакторов стало «подарком для зелёных» — они увидели в этом «начало поэтапного отказа Франции от атомной энергетики», пишет Der Standard.

По крайней мере, половина из них: в ходе предвыборной кампании 2017 года Макрон заявил, что продолжит курс, взятый его предшественником-социалистом Франсуа Олландом. Согласно энергетической стратегии Макрона, к 2035 году доля атомной энергии в энергобалансе страны должна сократиться с 70% до 50%. Еще 50% необходимо производить из возобновляемых источников. Через 14 лет энергетический сектор Франции должен стать климатически нейтральным.
 
Но это лишь теория. В реальности многие французы протестуют против строительства ветряных электростанций. На сегодняшний день в стране не действует ни одна прибрежная ветряная электростанция. Закрытие Фессенхайма, вероятно, также останется скорее исключением: в настоящий момент не планируется отключение ни одного из 56 французских реакторов — Франция обладает крупнейшим парком АЭС в Европе.
 
Напротив, срок эксплуатации реакторов, возраст которых превышает 40 лет, в ближайшее время будет увеличен до 50 лет. При этом, по оценкам Greenpeace, чтобы снизить долю атомной энергетики до 50%, Франции необходимо остановить более 10 реакторов.
 
Однако на прошлой неделе Макрон объявил о новых инвестициях в размере €1 млрд в строительство малых атомных электростанций. Эти деньги — первая крупная инвестиция Франции в атомную энергетику за долгое время.
 
Предполагается, что мощность так называемых малых модульных реакторов будет достигать 170 МВт, что примерно в восемь раз меньше, чем у обычного ядерного реактора. По крайней мере, так предусматривает проект NUWARD, реализуемый государственной энергетической компанией Electricité de France, которой и предназначается основная часть инвестиций.
 
Кроме того, атомная промышленность получит в распоряжение и миллиарды инвестиций, направленных на развитие водородных технологий: во Франции водород будет вырабатываться в основном на АЭС. По словам Макрона, Франции «повезло» с атомной энергетикой. В то время как другим странам по-прежнему приходится полагаться на уголь, наносящий ущерб климату — намёк на немцев, — Франция производит безопасную для климата атомную энергию.
 
Однако французские зелёные не в восторге от новых планов Макрона. Лидер парламентской группы «Экология, демократия, солидарность» Матье Орфелен считает, что заявления Макрона пробуждают воспоминания о 70-х годах. На самом деле, по его словам, правительству приходится вкладывать так много денег в атомную промышленность Франции, потому что она больше не конкурентоспособна на международном уровне. Как утверждает Орфелен, об этом, вероятно, свидетельствует «провал» водо-водяного ядерного реактора нового поколения EPR.
 
Единственный строящийся реактор EPR во Франции, во Фламанвиле в регионе Нижняя Нормандия, фактически стал долгостроем. Весь процесс строительства сопровождают многолетние задержки и миллиардные перерасходы. Это не делает чести современным французским инженерам-атомщикам: все французские реакторы были построены в период с 1970 по 2000 год. С тех пор они не занимались разработкой новых проектов.
 
Обещанный Макроном миллиард должен помочь сократить отставание от России, Китая или США с точки зрения малых реакторов. Очевидно, и в военном отношении: французская оборонная компания Naval Group, подводные лодки которой попали на страницы газет из-за скандала с Австралией, также принимает участие в проекте NUWARD.
 
Не случайно «гиперактивный» президент сделал это заявление за полгода до выборов. Как и во всём остальном мире, во Франции бушуют споры о росте цен на газ, электроэнергию и бензин. Макрон хорошо помнит историю с «жёлтыми жилетами», вышедшими на улицы из-за намерения Макрона повысить «экологический» налог на бензин.
 
С помощью атомной энергетики Макрон продвигает дешёвый источник энергии. За полгода до выборов глава государства демонстрирует, что думает и о климате, и о кошельке граждан.
 
Макрон сознательно проигнорировал тот факт, что малые модульные реакторы производят меньше радиоактивных отходов, но всё-таки их производят. При этом на юге Франции идёт строительство безотходного экспериментального термоядерного реактора ITER.  Вместо ядерной реакции деления в нём используется термоядерная реакция синтеза. Эту технологию сложно внедрить с экономической точки зрения. Именно поэтому ставка на ITER пока не делается. К сожалению, передаёт Der Standard. 
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Der Standard Австрия Европа
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