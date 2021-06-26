Обозреватель Le Figaro: неэкологичные ветрогенераторы используются для обогащения «зелёного» лобби

Французское правительство идёт на поводу экологического лобби и планирует установить больше ветряных мельниц, которые по факту не являются «зелёным» и эффективным источником энергии, а только вредят окружающей среде, утверждает обозреватель Le Figaro Люк Ферри. Он считает, что настоящие экологи никогда бы не согласились «уродовать» природу, а также призывает французов проверить факты и предотвратить эту «запланированную катастрофу».

«Когда мы действительно любим природу, мы её не уродуем, а ветрогенераторы её уродуют: делают из наших гор, деревень и побережий промышленные ландшафты», — утверждает в своей статье для Le Figaro философ Люк Ферри. По его словам, эти конструкции делают природу искусственной и в прямом смысле слова лишают её природных свойств, поэтому для эколога одного этого утверждения должно хватать для того, чтобы отказаться от установки ветряных турбин.

Однако проблема в том, что настоящей целью «зелёных» фундаменталистов никогда не была защита окружающей среды: они продолжали борьбу «агонизирующих» леворадикалов против либерального общества, считает автор статьи. «Если бы их напускной «локализм» был искренним, они бы прислушались к страданиям местного населения, фермеров и рыбаков, которые при всей своей любви к своему райскому уголку с сожалением вынуждены наблюдать, как рядом с ними устанавливают эти ужасные ветряные мельницы», — негодует Ферри. Если бы действительно речь шла об экологическом переходе и защите окружающей среды, экологи были бы первыми, кто бы возражал против ветроустановок для продвижения безуглеродной энергетики, например, ядерной. Как показало недавнее исследование в университете Мельбурна, ветрогенераторы на самом деле не являются безуглеродным источником энергии: нужно принимать весь их жизненный цикл от производства до демонтажа, и в пересчёте на киловатт-часы они вырабатывают в 10 раз больше угарного газа, чем АЭС.

Хуже всего то, что эти «монстры» негативно сказываются на жизни не только местного населения, но и страны в целом, подчёркивает Люк Ферри. «Нужно немедленно рассказать об этом французам, которые позволили себя одурачить лживыми речами», — призывает он со страниц французской газеты. Прежде всего надо понимать, что энергоэффективность ветряных установок очень невелика, они работают с перебоями, а главное — некоторые из них (10% на земле, 40% в море) используют редкоземельные металлы, добыча которых является одной из самых загрязняющих в мире.

В непосредственном месте установки ветрогенераторы приводят к трём катастрофическим последствиям: исчезновению биологических видов птиц, невыносимому шумовому загрязнению в окрестностях и необратимому разрушению исторического наследия, которое до недавнего времени помогало Франции обогатиться в экономическом и культурном плане. Кроме того, ветряные мельницы выливаются для налогоплательщиков в «баснословные» траты бюджета в пользу главным образом немецких и китайских компаний. При этом их главные защитники — в основном экологические партии и ассоциации, порой связанные с промышленными компаниями, — вложили огромные средства в ветрогенераторы, чтобы извлечь из них колоссальную прибыль. Этот подход, очевидно, делает из них лоббистов.

До 2028 года французское правительство собирается установить дополнительно 15 тыс. ветряков. «Это запланированная катастрофа», — пишет Люк Ферри. Он провозглашает, что каждый обязан ознакомиться с информацией об этих «зелёных» источниках энергии, проверить собственноручно правдивость фактов — в том числе те, которые не упомянул автор статьи. Чтобы со знанием дела противодействовать этой «бредовой» программе, необходимо держать в голове научные данные. «Уже давно пора понять, что никой политик-эколог не преуспеет, если будет проводить карательную, враждебную политику по отношению к экономическому росту, прогрессу и, что ещё хуже, к (национальным. — ИноТВ) территориям», — пишет в заключение философ в Le Figaro.