WSJ: ради спасения климата США нанесут самим себе одну из самых страшных ран за всю историю

Джо Байден приостановил аренду нефтеносных участков в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске, в то время, как Россия и ОПЕК объявили об увеличении добычи углеводородов. Как считает редколлегия издания The Wall Street Journal, таким образом США готовы нанести самим себе одну из самых страшных ран за всю свою историю, поскольку Америка во имя спасения климата рискует лишиться одного из ключевых и стратегических экономических преимуществ.

CША готовы нанести самим себе одну из самых страшных ран за всю свою историю. Как пишет The Wall Street Journal, это стало предельно ясно на прошлой неделе, когда президент Байден приостановил аренду нефтеносных участков в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске, в то время как Россия и ОПЕК объявили об увеличении добычи.

По мнению редколлегии издания, резкие выпады Байдена в адрес углеводородов не окажут воздействия на климат, поскольку мировой спрос на органическое топливо будет расти на протяжении десятилетий, что бы ни делали США. Между тем, Россия, Китай и Иран непременно воспользуются ««вызывающим недоумение»» отказом США от ископаемого топлива.

Как продолжает издание в своей редакционной статье, ещё недавно большую часть нефти в США поставляла ОПЕК. Но добыча методом гидроразрыва пласта и горизонтальное бурение позволили производителям добывать сланцевые нефть и газ, которые прежде считались неизвлекаемыми. Американские добывающие компании резко увеличили поставки нефти и газа на мировой рынок, лишив ОПЕК доминирующих позиций в сфере предложения. ОПЕК попыталась сломать американских производителей, залив рынки нефтью, однако сланцевики стали работать эффективнее. К 2019 году США добывали нефти почти в два с половиной раза больше, чем в 2008 году. ОПЕК и России пришлось ограничить добычу, чтобы поднять цены и укрепить свои зависящие от нефтедолларов бюджеты.

Во время пандемии американские производители сократили инвестиции в связи с резким падением спроса. Сейчас цены восстановились до уровня двухлетней давности, однако грядёт новое, более масштабное отступление, инициаторами которого стали государство и прогрессивные инвесторы.

Две недели назад инвестиционный фонд Engine No. 1, объединив усилия с крупными распорядителями активов, государственными пенсионными фондами и консультационно-представительскими компаниями, в ходе экологической баталии добился смещения трех членов правления Exxon Mobil . Акционеры также приняли резолюцию с требованием к компании Chevron сократить углеродные выбросы на этапе нефтепереработки, что по сути является приказом уйти из нефтегазового сектора.

Крупные американские банки обложили красными флажками угольные компании и отказались финансировать нефтяные проекты в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске, разработка которого была разрешена в 2017 году. Сейчас администрация Байдена пытается снова отгородить Арктику от развития, перейдя в регуляторное наступление на ископаемое топливо, в котором есть и более строгие правила по выбросам, и меры защиты исчезающих видов.

По мнению журналистов издания, если не будет каких-то технологических прорывов, спрос на органическое топливо продолжит свой рост, а Россия с Китаем воспользуются «энергетическим разоружением Америки». Они уверены, что Байден хочет сдержать развитие энергетики в Северной Америке и «пассивно наблюдает, как Россия использует свои природные ресурсы для завоевания стратегических преимуществ».

«Прогрессивисты во имя спасения климата хотят лишить Америку одного из ключевых и стратегических экономических преимуществ. Но отказ США от ископаемого топлива не остановит углеродные выбросы, потому что они появятся где-то в другом месте. Также где-то в другом месте появятся рабочие места, экономический рост и геополитическое влияние», — заключают журналисты американского издания.