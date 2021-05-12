CNN: «это не туалетная бумага» — американцев призвали не скупать бензин в панике после кибератаки

Федеральные власти призывают американцев прекратить закупать бензин впрок после хакерской атаки, результатом которой стала остановка работы трубопровода Colonial Pipeline, сообщает CNN. Как передаёт корреспондент телеканала, резкий всплеск спроса на топливо уже спровоцировал рост цен и дефицит на заправках. При этом власти страны предпочитают называть происходящее «затруднением в поставках» и уверять, что повода для паники нет.

Федеральные власти призывают американцев не запасать бензин впрок, пока топливная компания работает над тем, чтобы возобновить оказание услуг к концу недели. Корреспондент CNN Пит Мантин сообщает о панических закупках, которые становятся причиной дефицита на Восточном побережье.

Ещё одной проблемой, появившейся из-за хакерской атаки на трубопровод Colonial Pipeline, стала паника на заправках. На некоторых АЗС очереди продолжают расти. Трубопровод протяжённостью пять с половиной тысяч миль обеспечивает поставку около 45 процентов всего топлива, используемого на восточном побережье.

МУЖЧИНА: Да, кажется, у них только что кончилось (топливо. — ИноТВ). С меня взяли 11 центов.

Хотя эксперты уверяют, что в этой суете нет пока необходимости, а Белый дом настаивает, что серьёзного дефицита топлива нет, это не остановило людей от стремительных закупок бензина. Аналитики нефтяного рынка сообщают CNN, что из-за этого более тысячи автозаправочных станций вскоре останутся без бензина. В наибольшей степени это коснётся штатов Джорджия и Теннесси. В понедельник спрос вырос на 40 процентов в пяти штатах — от Флориды до Вирджинии.

БИЛЛ ХОЛТСМАН, предприниматель: Сейчас это очень серьёзная проблема.

Карьера 84-летнего Билла Холтсмана была полностью посвящена доставке топлива на автозаправки в Вирджинии. Но после практически полного отключения от сети трубопровода Colonial Pipeline бензовозы Холтсмана спешно ищут возможности заправиться в других местах. По словам Холтсмана, терминал Colonial в городе Фэрфакс в Вирджинии полностью опустошён.

БИЛЛ ХОЛТСМАН: Наша цель в том, чтобы не оставить ни одну заправку без топлива, но, к сожалению, вероятно, именно это произойдёт, и это серьёзно меня беспокоит.

Американская автомобильная ассоциация заявила, что цена галлона бензина за последнюю неделю выросла более чем на семь центов. Средняя цена по стране теперь составляет два доллара девяносто восемь центов — это самый высокий показатель за шесть лет.

Аналитик нефтяного рынка Том Клоза поясняет: учитывая, что некоторые заправочные станции сейчас превышают норму продаж в четыре раза, средняя стоимость бензина в стране вскоре превысит три доллара.

ТОМ КЛОЗА, компания Oil Price Information Service: Когда все спешат получить своё, это превращается в бег по кругу, появляются проблемы. Сейчас мы видим именно такое поведение. Оно распространяется, как лесной пожар.

Это новый крах для туристической индустрии, надеявшейся на начало восстановления сектора за пределами исключительно автопутешествий. Во втором по загруженности аэропорту мира в Атланте заявляют о поиске новых поставщиков топлива. Авиакомпания American Airlines даже увеличивает число посадок для дозаправки во время некоторых длительных полётов, поскольку не может обеспечить бортам топливо для всего пути. Министр энергетики Дженнифер Гренхолм называет происходящее скорее «затруднением в поставках», чем дефицитом топлива.

ДЖЕННИФЕР ГРЕНХОЛМ, министр энергетики США: Как не было причин делать запасы туалетной бумаги в начале пандемии, так не должно быть причин запасаться топливом.

ПИТ МАНТИН, корреспондент CNN: Здесь, в Вирджинии, губернатор только что объявил чрезвычайное положение, даже несмотря на то, что без газа пока остались всего 7 процентов АЗС по всему штату. В компании Colonial заявляют, что смогут ответить на вопрос о сроках повторного подключения трубопровода в среду, однако может пройти ещё несколько дней, прежде чем топливо поступит в терминалы вроде этого.

Пит Мантин, CNN, Фэрфакса, штат Вирджиния.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 мая 2021 года.