ABC News: в Калифорнии возбуждено уголовное дело в связи с недавним разливом нефти

Прокурор калифорнийского округа Ориндж возбудил уголовное дело в связи с недавней утечкой нефти из подводного трубопровода у побережья округа, передаёт ABC News. Как подчёркивается в материале канала, американская публика так и не получила от властей конкретных ответов на свои вопросы, а власти рассматривают сразу несколько версий причины разлива, ни одна из которых пока не подтверждена.

После недавнего разлива нефти в Калифорнии продолжается поиск ответов — и теперь в связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело. А кроме того, сотрудники Службы береговой охраны сегодня вечером поднялись на борт вот этого огромного грузового судна, которое находилось неподалёку от места разлива; в компании — владельце корабля вместе с тем сообщили, что по результатам проверки её причастность к инциденту была исключена. Также сегодня появилась первая фотография 33-сантиметрового разреза в повреждённом нефтепроводе.

А пока кипит работа над локализацией разлива и очисткой воды, старший национальный корреспондент ABC Мэтт Гатман расскажет нам о ходе расследования и о том, почему оно было инициировано.

Сегодня было возбуждено уголовное дело с целью установить, каким образом в воды Тихого океана у побережья калифорнийского округа Ориндж попали десятки тысяч галлонов нефти.

В этом только что опубликованном видео можно поближе рассмотреть повреждение, которое получил расположенный на глубине примерно 30 метров нефтепровод; это — 33-сантиметровый разрез. Однако с момента разлива минуло шесть дней, а вопросов — и досады — становится только больше.

МЭТТ ГАТМАН, старший национальный корреспондент ABC News: Считаете ли вы, что публика получает все ответы на свои вопросы от федерального правительства и нефтяной компании, владеющей нефтепроводом?

КОТТИ ПЕТРИ-НОРРИС, депутат законодательного собрания штата Калифорния: Мэтт, публика — то есть люди, которые живут в моём избирательном округе — требует ответов. Нам нужно во всём разобраться, узнать, как это произошло, почему разлив так долго не обнаруживали...

Служба береговой охраны США проверяет все версии, в том числе и о том, что секцию трубопровода длиной почти полтора километра — то есть кусок стальной трубы, покрытой бетоном, — вырвало якорем крупного грузового судна.

Представители властей уже подтвердили, что побывали в среду на борту вот этого корабля; он носит название Rotterdam Express и в длину достигает почти 300 метров. Агентство Associated Press ранее сообщало, что в момент разлива судно стояло на якоре неподалёку от трубопровода. Тем не менее сегодня вечером его оператор заявил, что судно над трубопроводом не проходило и что оно больше не под следствием.

Представители оператора трубопровода Amplify Energy на сегодняшней пресс-конференции не появились, однако в Службе береговой охраны заявили, что компания по-прежнему участвует вместе со всеми в ликвидации последствий аварии.

МЭТТ ГАТМАН: Дэвид, мне также сообщают, что различные федеральные и местные ведомства ведут как минимум шесть отдельных расследований в связи с разливом; среди них — одно уголовное дело, возбуждённое прокурором округа Ориндж. Это — одна из причин, по которым чиновники так неохотно распространяются о том, при каких же всё-таки обстоятельствах произошла эта катастрофа. Дэвид?

Да, это уголовное дело — новый этап в данной истории. Спасибо вам, Мэтт.

Дата выхода в эфир 08 октября 2021 года.