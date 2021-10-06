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Euronews: «экологическая катастрофа» — в Калифорнии ввели режим ЧП из-за разлива нефти
Власти штата Калифорния ввели режим ЧП из-за крупного разлива нефти вблизи побережья, который вызвал настоящее экологическое бедствие. Предполагается, что разлив произошёл из-за повреждения подводного трубопровода. Однако точное место аварии до сих пор не установлено, передаёт Euronews.

Власти Калифорнии объявили о введении режима чрезвычайного положения в округе Ориндж, у берегов которого в воскресенье произошёл крупный разлив нефти. Для ликвидации последствий бедствия сейчас предпринимаются серьёзные усилия. На воде устанавливают заградительные плавучие барьеры, чтобы не допустить распространения загрязнения.

В океан вылилось около 600 тысяч литров нефтепродуктов, из-за чего пришлось запретить здесь рыбную ловлю, а также закрыть пляжи, очень популярные среди отдыхающих и любителей сёрфинга. Такое положение дел может продлиться несколько недель, что нанесёт серьёзный урон местной экономике. У многих это вызывает большое беспокойство.

МАЙК ЛЕВИН, политик: Я всё время задаюсь вопросом: почему же, почему мы бурим нефтяные скважины здесь, в таком прекрасном месте, где живут миллионы людей и где вся наша экономика прибрежного туризма, тысячи и тысячи рабочих мест, напрямую связана с чистыми пляжами и чистой водой океана? Для меня непостижимо, как можно продолжать здесь бурение. 

Из-за разлива нефти серьёзно пострадал местный заповедник, гибнут птицы и рыба. Местные власти говорят о большом ущербе для экосистемы и даже об экологической катастрофе.

Причиной бедствия стала авария подводного трубопровода. Предполагается, что неустановленное торговое судно в неположенном месте бросило якорь, который зацепился за трубу и повредил её. Утечка произошла примерно в восьми километрах от берега, но точное место аварии до сих пор не установлено — и неизвестно, продолжают ли нефтепродукты вытекать в море.

Дата выхода в эфир 05 октября 2021 года. 

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