WWF России: Разлив нефти на Черном море угрожает жизни тысяч животных

По данным компании «Транснефть», в воду попало 8,4 кубометра нефти. В WWF России заявляют, что объем разлива на 2 порядка больше и, по предварительным оценкам, достигает 500-700 тонн.

Разлив нефти, случившийся из-за разгерметизации нефтепровода Тихорецк — Туапсе, по данным российского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF), угрожает тысячам животных. Об этом говорится в заявлении WWF, опубликованном в четверг, 25 декабря.

Черноморское побережье является местом массовой зимовки водоплавающих и околоводных птиц, отмечается в документе. «В настоящее время мы оцениваем ситуацию с точки зрения необходимости спасения птиц. К сожалению, несмотря на наши многочисленные обращения, в стране так и не создана система предотвращения гибели животных в случае нефтеразливов, и мы вновь можем рассчитывать лишь на силы общественных организаций и волонтеров», — сказал Алексей Книжников, руководитель программы по экологической политике ТЭК WWF России.

Объем разлива занижен

Как сообщает агентство Интерфакс, пятна нефти в районе Туапсе локализованы, собрано и утилизировано порядка 5 тонн нефти. При этом, по данным компании «Транснефть», в воду попало 8,4 кубических метра нефти, что привело к загрязнению 15 километров черноморского побережья. При этом в WWF России заявляют, что информация о площади и характере загрязнения акватории свидетельствует: объем разлива на 2 порядка больше и, по предварительным оценкам, достигает 500-700 тонн.

«Действия "Роснефти" и "Транснефти" в первые часы после аварии повторяют застарелую проблему отрасли — несвоевременное оповещение соответствующих служб и занижение масштабов разлива. А это ключевые факторы, определяющие эффективность реагирования», — говорит А. Книжников. По данным WWF России, «Транснефть» и «Роснефть» сообщили о разгерметизации трубопровода, случившегося в ночь на 24 декабря, с опозданием в 14 часов.

Фото: ALEXANDER NEMENOV / AFP