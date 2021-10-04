NBC: экологический кошмар — Калифорния столкнулась с масштабной утечкой нефти у побережья

Нарушение в работе трубопровода, находящегося у побережья Южной Калифорнии, привело к сбросу в Тихий океан 126 тыс. галлонов нефти. Местные власти говорят, что это масштабное загрязнение, от которого уже пострадали многие местные пляжи, может грозить региону экологической катастрофой.

Гонка со временем. Власти работают изо всех сил, чтобы остановить распространение крупной утечки нефти. Трубопровод у побережья округа Ориндж, Южная Калифорния, сбросил в Тихий океан 126 тысяч галлонов нефти, площадь загрязнения составила 13 квадратных миль.

КИМ КАРР, мэр Хантингтон-Бич: Мы находимся в эпицентре потенциальной экологической катастрофы.

Утечка началась в субботу. Представители обслуживающей компании заявили, что работа трубопровода была приостановлена, но они не знают, что вывело его из строя.

МАРТИН УИЛЛШЕР, президент и исполнительный директор компании Amplify Energy: В настоящий момент на месте потенциального источника (утечки. — ИноТВ) находятся водолазы. Мы исследуем этот источник и возможные причины его возникновения.

Наибольшее беспокойство вызывает дикая природа. Токсичные комки нефти прибиваются к берегу и просачиваются в заповедную водно-болотистую местность.

КАТРИНА ФОЛИ, руководительница округа Ориндж: Нам уже поступают сообщения о множестве животных, покрытых нефтью.

Представители здравоохранения предупреждают, что утечка также может навредить людям.

ЭМИЛИ ИКЕДА, корреспондент NBC: Клейкое месиво оставило пятно на обычно безупречных пляжах Южной Калифорнии. Но вы не можете почувствовать через экран ужасный запах, от которого уже через несколько минут начинает болеть голова.

В регионе наблюдается наплыв туристов, которые приехали на культовое тихоокеанское авиационное шоу. Его мероприятия, запланированные на сегодня, были отменены. Многие сейчас проводят время на местных пляжах, несмотря на призывы избегать песка и моря.

ЭМИЛИ ИКЕДА: Люди заходят в воду. Вас это беспокоит?

КАТРИНА ФОЛИ: Меня это очень беспокоит. В воздухе присутствуют ядовитые газы, которые могут навредить здоровью.

Сегодня вечером экологический кошмар усиливается с каждой новой волной.

Эмили, невероятно тревожный репортаж. Какие усилия сейчас принимаются для защиты дикой природы в регионе?

ЭМИЛИ ИКЕДА: Что ж, Кристен, вы можете видеть маслянистую массу, с которой сталкиваются местные животные. Только в этой заводи большое количество рыб оказались в ловушке под поверхностью, покрытой нефтью. И это всего лишь малая часть простирающегося на много миль пляжа, который пострадал от утечки.

Дата выхода в эфир 04 октября 2021 года.