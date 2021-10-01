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ПН: Киев оказался в десятке мегаполисов мира с самым грязным воздухом

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Согласно данным портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, Киев по состоянию на утро 1 октября находится на 6-м месте в мировом рейтинге. Как передаёт «Перший незалежний», индекс украинской столицы составляет 110 при норме 50. При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.
ПН: Киев оказался в десятке мегаполисов мира с самым грязным воздухом
Reuters

Украинская столица по состоянию на утро 1 октября находится на 6-м месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Как сообщает «Перший незалежний», об этом свидетельствуют данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени. 

По состоянию на 08:00 индекс Киева составляет 110 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как «нездоровый для чувствительных групп населения».
 
При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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