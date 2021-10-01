ПН: Киев оказался в десятке мегаполисов мира с самым грязным воздухом

09:49
Созин — о Клаудиньо в сборной России: глупо отказываться от сильного игрока
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поделился мнением о возможной натурализации вингера «Зенита» Клаудиньо.
09:42
Делегация из Германии посетит Крым в конце октября
Делегация из Германии посетит Крым в конце октября с ознакомительным визитом, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
09:36
Гусев объяснил, почему вернулся в КХЛ
Новичок СКА Никита Гусев объяснил, почему решил подписать контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
09:31
В СК заявили о задержании виновников конфликта на станции столичного метро «Текстильщики»
Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что трое виновников конфликта в Московском метрополитене на станции «Текстильщики» задержаны.
09:23
Лапорта: проект Суперлиги не завершён
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что проект европейской футбольной Суперлиги жив.
09:19
В Москве произошёл пожар в призывном пункте военкомата
На юго-востоке Москвы произошло возгорание в призывном пункте военкомата.
09:10
СК начал проверку по факту беспорядков в колонии во Владикавказе
Следственное управление Следственного комитета в Северной Осетии организовало проверку по факту беспорядков в исправительной колонии во Владикавказе.
09:10
Российская теннисистка Мишина провалила допинг-тест
Российская теннисистка Дарья Мишина временно отстранена от участия в соревнованиях по подозрению в употреблении допинга.
08:57
Чудинов победил Миттага в главном бою боксёрского турнира в Казани
Российский боксёр Федор Чудинов победил немца Ронни Миттага в главном поединке турнира, который состоялся в Казани.
08:56
В МЧС назвали поджог возможной причиной возгорания торфяников в Екатеринбурге
В пресс-службе МЧС России заявили, что поджог является наиболее вероятной причиной возникновения пожара на торфяниках в Екатеринбурге.
08:44
Гаджиев рассказал о гонораре Исмаилова и Минеева за поединок
Глава промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о финансовых нюансах предстоящего поединка между российскими бойцами Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.
08:40
Британская полиция назвала убийство депутата парламента терактом
Убийство депутата парламента Британии Дэвида Эймесса, который скончался в результате нападения на него мужчины с ножом в графстве Эссекс, было объявлено британской полицией террористическим актом.
08:34
Дебютная шайба Подколзина в НХЛ помогла «Ванкуверу» победить «Филадельфию»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз».
08:30
Омбудсмен заявил об отсутствии пострадавших в результате беспорядков в колонии во Владикавказе
Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев заявил, что пострадавших в результате беспорядков в колонии во Владикавказе нет.
08:23
«Миннесота» обыграла «Анахайм» в НХЛ, Капризов отдал результативный пас
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Анахайм Дакс».
08:15
Карацев и Рублёв пробились в финал турнира АТР в Индиан-Уэллсе в парном разряде
Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублёв пробились в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Индиан-Уэллсе в парном разряде, обыграв в полуфинале дуэт в составе немца Тима Пюца и новозеландца Майкла Винуса.
08:12
Гинцбург рассказал о детской вакцине от коронавируса «Спутник М»
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что детская вакцина от коронавируса может получить название «Спутник М», где «М» означает «для маленьких».
07:56
Три человека погибли в результате землетрясения на острове Бали
На индонезийском острове Бали в результате сильного землетрясения погибли как минимум три человека, ещё семь пострадали. Об этом информирует агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные полиции.
07:33
ADN: четверо россиян найдены мёртвыми в сауне албанского отеля
В сауне отеля в Албании найдены тела четырёх российских граждан, сообщает местное издание Albanian Daily News со ссылкой на данные полиции.
07:14
В Екатеринбурге сохраняется смог из-за тлеющих торфяников
В ряде районов Екатеринбурга ощущается дымка из-за тлеющих в черте города торфяников, в воздухе также присутствует запах гари. Об этом сообщает ТАСС.
07:00
Юрист рассказал, кого могут привлекать к работе в праздничные дни
Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, каких сотрудников могут привлекать к работе в выходные и праздничные дни.
06:50
Премьер Японии Кисида заявил о намерении встретиться с Байденом
Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил намерение посетить США для переговоров с американским президентом Джо Байденом. Об этом сообщает местная газета Yomiuri.
06:35
В Москве и Подмосковье 19 октября ожидается первый снег
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в Москве и Московской области во вторник, 19 октября, ожидается первый снег.
06:30
В Польше предложили ввести новые санкции из-за «агрессивных шагов» России
В Польском институте международных отношений (PISM) предложили Евросоюзу ввести новые финансовые санкции против России из-за якобы «агрессивных шагов» Москвы, направленных против соседних стран и государств-членов ЕС. С бюллетенем правительственного центра ознакомился RT.
06:12
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Курильских островов
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3 рядом с Курильскими островами. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
05:55
В Канаде в результате серии нападений ранены четыре человека
В канадском Калгари в результате серии нападений пострадали четыре человека. Об этом информирует телеканал CBC News со ссылкой на данные полиции.
05:44
В Москве 16 октября ожидается до +10 °С
В Москве в субботу, 16 октября, ожидается до +10 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
05:34
В Красноярске объявили режим неблагоприятных погодных условий до 18 октября
В Красноярске объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до 18 октября. Об этом предупредили в пресс-службе Среднесибирского УГМС.
05:18
СБ ООН призвал найти и наказать ответственных за теракт в Кандагаре
В Совете Безопасности ООН отметили необходимость привлечь к ответственности исполнителей и организаторов теракта в мечети Биби-Фатима в афганском Кандагаре.
04:56
В Никарагуа доставили первую партию вакцины «Спутник Лайт»
В Никарагуа прибыла первая партия однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом сообщили в посольстве России в Никарагуа.
04:42
Террористы совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
04:29
В колонии во Владикавказе произошёл пожар
Во владикавказской колонии, где ранее произошли беспорядки, вспыхнул пожар. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в республике Северная Осетия Тамерлан Цгоев.
04:03
В России предложили создать ПДД для электросамокатов
МВД и Министерство транспорта России предложили внести в правила дорожного движения (ПДД) изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом говорится в проекте постановления российского правительства.
03:48
В Дагестане в результате ДТП с автобусом погибли четыре человека
В Дагестане в результате дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом скончались четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
03:37
Вице-премьер России заявил об интересе страны в деофшоризации
Российский вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что Россия заинтересована в деофшоризации и повышении прозрачности налоговых систем.
03:20
В России стартовали испытания платформы для единой вакцины от ряда вирусов
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о старте доклинических исследований платформы для вакцин, которые смогут в будущем защищать сразу от ряда разных вирусов или нескольких штаммов одного вируса.
02:55
Оверчук заявил о возможности сотрудничества России и США по климату
Российский вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что борьба с изменением климата может стать темой сотрудничества России и Соединённых Штатов.
02:44
Вучич заявил о намерении обсудить с Путиным вопрос поставки газа
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva заявил, что намерен просить у российского лидера Владимира Путина оставить в 2022 году нынешнюю закупочную цену на природный газ для Сербии.
02:21
МКС восстановили после потери ориентации при тестировании двигателей «Союза»
Функционирование Международной космической станции (МКС) восстановлено. Об этом заявили в пресс-службе ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» имени С.П. Королёва.
01:47
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано на острове Бали
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 у берегов острова Бали. Об этом сообщает Геологическая служба США.
01:35
Российский вице-премьер высказался об отношениях России и США
Российский вице-премьер Алексей Оверчук прокомментировал нынешнее состояние отношений России и США.
01:20
ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем Chafee в Японском море
Командование Тихоокеанского флота Военно-морских сил (ВМС) США назвало не соответствующим действительности заявление России о попытке нарушения государственной границы американским эсминцем Chafee.
01:04
«Нафтогаз» заявил о достаточном количестве запасов газа на Украине для нужд людей
Глава правлении компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что в стране имеется достаточное количество газа, чтобы обеспечить все нужды населения.
01:03
Агуэро: Роналду больше форвард, чем Месси
Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро сравнил футболиста английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с игроком французского ПСЖ Лионелем Месси.
00:54
Александр Емельяненко пожелал Исмаилову удачи в бою с Минеевым
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказался о предстоящем поединке между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым, который состоится 16 октября на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи.
00:49
Оверчук заявил об интересе бизнеса России и США в расширении связей
Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что представители российского и американского бизнеса заинтересованы в расширении связей друг с другом.
00:48
Минеев: Исмаилов не дышит после первых двух раундов
Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев рассказал, какие выводы он сделал после первого поединка с Магомедом Исмаиловым.
00:41
Исмаилов не видит проблем в том, чтобы подраться с Минеевым вне октагона
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на вопрос о возможной драке с соотечественником и чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым вне октагона.
00:35
Емельяненко: я уже далеко не тот Фёдор, которым был
Легендарный боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко поделился мнением о своей нынешней физической форме.
00:30
В США объяснили въездные требования к привитым от COVID-19 иностранцам
В Госдепе США утвердили, что с 8 ноября 2021 года иностранным гражданам для въезда в Соединённые Штаты нужно полностью привиться от коронавируса вакцинами, одобренными властями страны или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).