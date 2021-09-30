Корреспондент: в Киеве почтили память белоруса, застрелившего сотрудника спецслужб в Минске

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06:00 В Госдуме предложили ввести налоговую льготу за трудоустройство возрастных работников Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снижать налог на прибыль для работодателей за трудоустройство инвалидов и возрастных работников. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

05:47 В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки В Чите задержан 15-летний подросток, которого следствие подозревает в убийстве 14-летней девочки.

05:34 Умер сопредседатель межпарламентского совета Украина-НАТО Скончался сопредседатель межпарламентского совета Украина-НАТО Оярс Калниньш.

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05:03 Япония заявила протест России из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Итуруп Власти Японии выразили протест России в связи с поездкой заместителей председателя правительства России Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп Курильской гряды.

04:43 Корабли России и Китая на учениях в Японском море отработали борьбу с минами Пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что корабли ВМФ России и ВМС Китая на учениях «Морское взаимодействие — 2021» в Японском море провели артиллерийские стрельбы по макету мины, отрабатывая борьбу с минной опасностью.

04:29 CNN: Билл Клинтон госпитализирован Телеканал CNN сообщил о госпитализации бывшего президента США Билла Клинтона.

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22:27 Источник: стали известны планы «Спартака» в зимнее трансферное окно Московский футбольный клуб «Спартак» намерен заработать порядка €5 млн на продаже футболистов в зимнее трансферное окно, следует из документов московского клуба, которые были обнародованы в интернете.

22:15 Собянин рассказал о сложностях с вакцинацией от COVID-19 пожилых людей Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала ТВЦ рассказал о проблеме с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19 пожилых людей.

22:04 В Ленобласти предупредили о заморозках 15 октября В пятницу, 15 октября, в Ленинградской области ожидаются ночные заморозки.

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