Корреспондент: в Киеве почтили память белоруса, застрелившего сотрудника спецслужб в Минске

Возле белорусского посольства в Киеве прошла акция, посвящённая белорусу, убившему сотрудника спецслужб при штурме квартиры в Минске. Как передаёт «Корреспондент», в ней приняли участие несколько десятков белорусов. Участники мероприятия держали бело-красно-белые флаги и скандировали лозунги против Лукашенко.
В Киеве прошла акция, посвящённая памяти 32-летнего белоруса Андрея Зельцера, ликвидированного сотрудниками спецслужб при штурме квартиры в Минске, передаёт «Корреспондент».
Акция состоялась у посольства Белоруссии в Киеве. В ней приняли участие несколько десятков белорусов. Участники мероприятия зажгли лампадки, также они держали фото Зельцера и бело-красно-белые флаги и скандировали лозунги против Лукашенко.
Как напоминает издание, ранее в Белоруссии в ходе спецоперации убили сотрудника КГБ. Силовики также ответным огнём ликвидировали стрелявшего.
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